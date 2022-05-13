Билеты лучше не покупать: Депутат Ямпольская сообщила об отмене концерта «Би-2» в Казани

В Казани отменен концерт рок-группы «Би-2». Об этом сообщили депутат Госдумы России от Татарстана Елена Ямпольская.

По ее словам, информация о том, что 1 июня в "Татнефть Арене" пройдет концерт группы является устаревшим и сейчас не соответствует действительности.

Однако, музыканты на официальном сайте все еще продают билеты, хотя вопрос об их выступлении в столице Татарстана уже решен. Дата мероприятия по-прежнему указана в афише выступлений музыкантов.

Напомним, недавно "Би-2" отменили концерт в Омске прямо перед началом мероприятия, когда все зрители приехали на выступление группы. Как выяснилось, причиной стало появление патриотического баннера в зрительном зале.

Однако по их версии, во всем виновата администрация площадки «СК Красная звезда», которая не позволила им провести свое выступление и начала разбирать их декорации.