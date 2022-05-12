Диетолог посоветовал брать мороженое без пальмового масла

Наиболее опасным для здоровья компонентом мороженого является пальмовое масло, заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По словам эксперта, часто производители для увеличения в мороженом массовой доли жира добавляют в него компоненты низкого качества. В первую очередь речь идет о пальмовом масле. Если в составе мороженого значатся растительные сливки или аналога молочного жира, то лучше всего его не покупать.

«Под такими названиями чаще всего скрывается именно пальмовое масло, оно приносит в наше питание трансжиры, это ускоряет развитие воспалительных процессов в организме и может способствовать появлению атеросклероза», — пояснил врач.

Кроме того, не нужно считать мороженое альтернативой полноценному приему пищи, отмечает Гинзбург.