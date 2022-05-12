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В Ульяновске 34-летнюю женщину подозревают в убийстве подруги. Об этом сообщает 73online.ru.

Ночью 8 мая в Ульяновске в парке «Винновская роща» был найден труп 35-летней жительницы. По данному факту возбуждено уголовное дело. В преступлении подозревают подругу детства погибшей.

По версии следствия, в тот день они распивали спиртное, и злоумышленница нанесла знакомой многочисленные удары «фрагментом дерева». Жертва скончалась на месте.

Следствие собирается ходатайствовать об аресте подозреваемой. По информации издания, женщина пока не хочет давать показания, поэтому мотив преступления неизвестен. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. За убийство грозит до 15 лет лишения свободы.