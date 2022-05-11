Первый камень в основание Соборной мечети в Казани будет заложен 20 мая

Первый камень в основание будущей Соборной мечети в Казани заложат 20 мая в 13 часов на территории бывшего парка Кырлай. Об этом рассказал заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев.

Мероприятие, запланированное в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, пройдет при любой погоде. По словам Шайхразиева, будущее сооружение будет способно вместить до 10 тысяч верующих. Сейчас уже объявлен соответствующий конкурс, после подведения его итогов начнутся проектные работы.

«Тогда мы представим общественности макет нашей будущей Соборной мечети. И я уверен, что мы получим одобрение со стороны жителей нашей республики. Мы посмотрим предложения татарстанцев о том, как именно должна быть названа Соборная мечеть. Для нас очень важно, чтобы люди приняли в этом активное участие», — сказал Шайхразиев.