Офицеры 384 ВСО СК России возложили цветы к Вечному огню колоннады Мемориала Славы

В городе Казани свою профессиональную деятельность осуществляет 384 военный следственный отдел (по гарнизону) Следственного комитета Российской Федерации (далее – 384 ВСО СК России), занимающийся расследованием уголовных дел в отношении военнослужащих и отдельной категории лиц гражданского персонала воинских частей, учреждений и организаций Минобороны России.

Офицеры 384 ВСО СК России по случаю 77-й годовщины Победы в Великой отечественной войны в Парке Победы г. Казань возложили цветы к Вечному огню колоннады Мемориала Славы.