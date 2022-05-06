Военная спецоперация России на Украине идет четко по плану, заявил сегодня, 6 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на высказывание белорусского лидера Александра Лукашенко, который накануне в интервью Associated Press выразил мнение, что эта операция затянулась.

"Операция идет по плану", - сказал Песков.

Напомним, что Лукашенко высказал свое мнение несколько неуверенно:

"Я не думал, что эта операция затянется таким образом. Я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, идет ли она по плану у россиян, как они говорят <...>. Но я хочу еще раз подчеркнуть, как я ощущаю, операция эта затянулась", - сказал Лукашенко.