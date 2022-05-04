15-летний школьник в Краснодаре впал в кому после того, как отведал пиццы в местной пиццерии. По данным "КП-Кубань", в полицию о случившемся заявили медики скорой помощь, которые приехали по вызову после того, как мальчик потерял сознание.

Отец пострадавшего ребенка говорит, что мальчик с братом и 5-летней сестрой поужинали дома, а потом отправились в пиццерию. На домашний ужин никто не грешит, ведь все домочадцы ели одно и то же, но чувствуют себя все хорошо.

Побывав в пиццерии, мальчик пошел на прогулку, где и почувствовал себя плохо.

"Сначала мы не думали, что это что-то серьезное. Но потом ему стало хуже — его лицо приобрело пугающий цвет, оно было серо-зеленое", — рассказал полиции брат пострадавшего мальчика.

Подросток находится в больнице в тяжелом состоянии. Врачи склонны считать, что отравился школьник просроченными продуктами.