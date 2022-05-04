Пьяный сотрудник полиции убил мужчину в ссоре. Все случилось в Лобне Московской области. В этот момент в квартире были маленькие дети погибшего - им всего от 3 до 6 лет, пишет "МК". С их отцом страж порядка расправился прямо на глазах у детей.

Предварительно установлено, что сотрудник полиции распивал алкоголь вместе с 54-летним мужчиной, который приходится ему родственником. В какой-то момент мужчины поссорились, и 30-летний прапорщик МВД схватил со стола нож и ударил родственника в шею.

После кровавой расправы злоумышленник лег спать. Тело погибшего обнаружила его супруга, вернувшись домой.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. В отношении его возбудили уголовное дело об убийстве.