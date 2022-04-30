Еще пятеро российских офицеров, выпускники Казанского танкового училища, погибли на Украине при участии в спецоперации. Все пятеро родились в разных регионах, но объединяет их именно Казань - тут они учились быть офицерами и получили лейтенантские погоны.

Подполковник Эдуард Дмитриев из Кировской области окончил Казанское танковое в 2000 году. Погиб Эдуард Дмитриев 24 апреля после того, как попал в засаду.

Николай Шумицкий из Иркутска выпустился из Казанского танкового с красным дипломом. 27-летний старший лейтенант погиб при охране Запорожской АЭС в Энергодаре. Посмертно награжден Орденом Мужества.

Максим Сафронов в Казань учиться приезжал из Волгоградской области. Он выпускник 2021 года. 23-летний лейтенант пал в Херсонской области.

Майор Али Батыров из Астраханской области получил Орден Мужества за участие в операции в Сирии. С первых дней спецоперации Али Батыров был на Украине. Танкист закрыл своим телом командира части.

Старший лейтенант Алексей Войкин - командир роты - учиться в Казань приехал из Нижегородской области. Обстоятельства его гибели не сообщаются, ему было 26 лет.

Кроме того, на 30 апреля подтверждена гибель 42 военнослужащих из Татарстана.