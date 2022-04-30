Наверх

Новости Казани и РТ

11:40, сегодня
В Казани 1 мая подорожает проезд в наземном общественном транспорте
14:45, сегодня
«Космическая предъява»: «Роскосмос» потребовал от Зиганшина 675 миллионов рублей
14:33, сегодня
Под Казанью на М-7 образовалась пробка длиной в 13 километров
09:01, 25.04.2022
4 аппетитных блюда для пикника, которые казанцы ещё не пробовали
14:22, сегодня
ХК Ак Барс покинули шестеро хоккеистов
12:50, сегодня
Астрологи назвали три знака Зодиака, которые смогут успешно поменять профессию в 2022 году
14:40, 04.04.2022
Где купить недорогую недвижимость в Казани? Нашли 5 выгодных предложений
12:35, сегодня
В Набережных Челнах после пожара в гаражах нашли тело мужчины
12:28, сегодня
Мертвого младенца нашли в квартире жилого дома
08:53, 25.04.2022
Акции на ТО и ремонт: казанские автосервисы вынуждены поднимать цены, но вы еще можете успеть
12:04, сегодня
Глаз наметан: в ГИБДД определили, на каких машинах чаще всего ездят пьяные водители
11:49, сегодня
Лавров в ответ на обвинения России рассказал анекдот про эстонский зоопарк
14:28, 22.06.2021
Самое время экономить: теперь казанцы знают, где вылечить зубы дёшево и качественно
10:43, сегодня
Водителя министерского кортежа, который насмерть сбил беременную, не арестуют
10:18, сегодня
Власти проводят проверку после появления фото с ребенком, который тянет миску из-за решетки
17:36, 08.12.2021
Переболел короной и последствия не отпускают: как казанцам привести свое здоровье в порядок
10:08, сегодня
Из канализации в жилом доме внезапно вылез питон и напал на пенсионерку
09:57, сегодня
В Казани снова начинает работать барбекю-зона
15:13, 15.04.2022
Рассада наготове, а что дальше? Вот что ждет дачников в 2022 году
09:35, сегодня
Житель ЛНР рассказал о страшной смерти сына после заточения в концлагере Айдара*
09:22, сегодня
Женщину, которая покинула «Азовсталь» с семьей, заподозрили в сходстве со снайпершей
13:43, 14.04.2022
Ночная Казань: где развлекается не только молодежь, но и взрослые
09:09, сегодня
Попал так попал: в Казани водитель манипулятора протаранил 16 машин
06:00, сегодня
Они не будут ни в чем нуждаться: Тамара Глоба пообещала трем знакам Зодиака в мае финансовую удачу
09:44, 11.03.2022
Импортозамещение на полную: казанцы разобрались, как обойтись без Икеи
05:00, сегодня
Профессор-медик заявила, что в РФ может начаться холера из-за ситуации на Украине
01:00, сегодня
Тяжело с детьми было, страх у них: волонтер из Казани рассказал, как работал под Мариуполем
13:56, 27.03.2022
За границей нас не ждут: где провести отпуск казанцам в 2022 году
00:01, сегодня
Директор гимназии, в которой нашли мертвую восьмиклассницу, рассказала о ее предсмертной записке
20:44, 29.04.2022
До +15 градусов и небольшие осадки: метеоролог рассказал о погоде в Татарстане на майские праздники
20:38, 29.04.2022
Рост цен и стоимости проезда, снос парка Кырлай и ипотека: Что именно обсуждали казанцы в апреле?
20:00, 29.04.2022
Вернулся из командировки раньше: мужчина зарезал голую жену на улице за ее измену
19:00, 29.04.2022
19% работников в Татарстане столкнулись с задержкой зарплаты
17:25, 29.04.2022
Вешайся: в Татарстане подростки устроили самосуд над 50-летним врагом брата
17:06, 29.04.2022
Двое рабочих из Татарстана погибли в Тобольске при ремонте установки пиролиза
16:53, 29.04.2022
В Казани в поселке Аметьево загорелся строящийся дом
16:16, 29.04.2022
Решил, что он хозяин жизни: бизнесмен несколько лет насиловал девять мальчиков-сирот
16:08, 29.04.2022
Зачем нужны уроки вокала для человека?
15:58, 29.04.2022
Шопинг без западных брендов: Стоит ли казанским модницам ждать возвращения брендовых бутиков
15:52, 29.04.2022
ФСБ впервые опубликовала показания личного пилота Гитлера: что сказал фюрер перед суицидом?
15:34, 29.04.2022
Пьяный покупатель в Татарстане поджег куртку продавца, чтобы убедиться в качестве
15:14, 29.04.2022
Бежала по улице в одних трусах: Муж поймал жену на измене и зарезал посреди улицы
15:13, 29.04.2022
Женщину в Татарстане могут осудить за секс с подростком
14:55, 29.04.2022
Вышли из анабиоза: в Татарстане проснулись опасные змеи
14:38, 29.04.2022
В Татарстане мужчина беспричинно убил человека, гулявшего с собакой
14:14, 29.04.2022
Синоптики предупредили о сильном ухудшении погоды в субботу, 30 апреля
13:54, 29.04.2022
билайн обучил нейросеть уникальным навыкам контроля процесса на производстве
13:47, 29.04.2022
День памяти-2022 в Набережных Челнах: как будут ходить автобусы до кладбищ
13:43, 29.04.2022
Жителей Татарстана предупредили о возможном всплеске заболеваемости COVID-19
13:12, 29.04.2022
В Татарстане названы даты начала пассажирской навигации по Каме и Волге
13:12, 29.04.2022
Выдачи кредитов наличными в банке «Открытие» выросли вдвое
12:54, 29.04.2022
Хоккеист «Ак Барса» стал жертвой вымогателей и потерял 2 миллиона рублей
12:41, 29.04.2022
В Роспотребнадзоре РТ ответили, отменят ли в Татарстане масочный режим
12:25, 29.04.2022
Не сумел выбраться: Пропавшего две недели назад мужчину нашли мертвым в реке в утонувшей машине
11:02, 29.04.2022
Посадили в БМВ и увезли: экс-звезда хоккейного Ак Барса заявил о похищении 12-летней дочери
10:44, 29.04.2022
Женщина зарубила бывшего мужа и закопала останки в огороде
10:32, 29.04.2022
Женщина цинично обокрала свою слепую подругу
10:16, 29.04.2022
Женщина 21 год скрывала, что убила 11-летнего сына ради сожителя
10:07, 29.04.2022
Tele2 поддержит начинающих журналистов
09:50, 29.04.2022
Стало известно, где могут разместить казанский парк «Кырлай»
09:38, 29.04.2022
Казань 1 мая примет марафон Za Россию: куда пойти и что посмотреть?
09:21, 29.04.2022
Больше 240 офисов ВТБ будут работать в майские праздники
09:08, 29.04.2022
Изо рта пошла пена: восьмилетняя девочка умерла после съеденной шоколадки
08:57, 29.04.2022
Группа «Би-2» в последний момент отменила концерт из-за баннера «Za президента»
08:48, 29.04.2022
В круге первом и Высший пилотаж: на 51-м году жизни скончался актер Сергей Карякин
08:37, 29.04.2022
В Татарстане не стали арестовывать мужчину, который с ножом напал на женщину у дома
08:24, 29.04.2022
Бывшего игрока казанского «Рубина» подозревают в групповом изнасиловании
08:14, 29.04.2022
Свадьба сорвалась: Татарстан простился с молодым солдатом Николаем Петрушиным, погибшим на Украине
07:00, 29.04.2022
Внедорожник упал с моста в реку и его унесло течением, погибли два человека
06:30, 29.04.2022
Группа Би-2 отменила концерт прямо перед началом выступления из-за буквы Z на баннере
06:00, 29.04.2022
Им все будет по плечу: Тамара Глоба пообещала трем знакам Зодиака невероятное везение в мае
05:00, 29.04.2022
Врач заявила, что привычка заправлять кровать может быть опасной для здоровья
04:30, 29.04.2022
Начала задыхаться, изо рта пошла пена: 8-летняя девочка умерла после того, как съела шоколадку
03:00, 29.04.2022
Мужчина изнасиловал пустившую его переночевать девушку, пока ее муж спал в соседней комнате
01:00, 29.04.2022
Польша решила воспользоваться ситуацией и захватить Западную Украину
00:01, 29.04.2022
Российский стример Ofset умер прямо во время игры в Escape from Tarkov
20:00, 28.04.2022
Полиция поставила на учет 11-летнего мальчика за дискредитацию ВС РФ
19:00, 28.04.2022
Подполковник ЛНР раскрыл, почему ВСУ не забирают тела своих погибших военных
18:37, 28.04.2022
Хочу попрыгать на Луне: Казанцы рассказали о том, хотели бы они стать космическими туристами
17:01, 28.04.2022
Мужчина очнулся в реанимации, схватил нож и напал на медиков в больнице: застрелили при задержании
16:46, 28.04.2022
Шашлык, видимо, не состоится: синоптики рассказали, какой будет погода в РТ в майские праздники
13:54, 28.04.2022
Прощального письма не оставил: Жительница Челнов нашла своего мужа мертвым на балконе
12:21, 28.04.2022
Шел резать детей: В Татарстане 82-летнего пенсионера с топором задержали по дороге в школу
10:35, 28.04.2022
Показал порно и схватил за одежду: Неизвестный пытался изнасиловать 10-летнюю девочку у подъезда
10:14, 28.04.2022
В Челнах водитель иномарки сбил 62-летнюю пенсионерку на скутере
07:00, 28.04.2022
Женщина выиграла в лотерею 10 миллиардов рублей и раздала деньги родственникам и нуждающимся
06:30, 28.04.2022
Она не совсем образованный человек: Мария Погребняк ответила Леди Гаге, назвавшей русских тупыми
04:30, 28.04.2022
За одно фото получили 4 тысячи долларов: Мать продает откровенные кадры 13-летней дочери
03:00, 28.04.2022
Женщина умерла из-за съеденной рыбы - проглоченная кость проткнула ей сердце
15:10, 27.04.2022
Слышь, мобила есть?: У восьмиклассника украли айфон на территории школы
11:44, 27.04.2022
Держала под водой, пока мальчик не перестал дергаться: Женщина утопила 6-летнего сына в ванной
10:21, 27.04.2022
А был ли секс? Женщину, заявившую, что ее изнасиловали трое мужчин, уличили в клевете
09:56, 27.04.2022
В Челнах 72-летнего пенсионера нашли мертвым в квартире
07:00, 27.04.2022
Шансов выжить не было: Два человека заживо сгорели в машине в результате жуткого ДТП на трассе
06:30, 27.04.2022
Билеты сдают! Рекламных денег нет!: Максим Галкин закатил истерику в Израиле
Фото: yakutsk.ru

Стало известно о гибели на Украине еще пятерых выпускников Казанского танкового училища

30.04.2022, 15:06 0 prokazan.ru
Еще пятеро российских офицеров, выпускники Казанского танкового училища, погибли на Украине при участии в спецоперации. Все пятеро родились в разных регионах, но объединяет их именно Казань - тут они учились быть офицерами и получили лейтенантские погоны.
 
Подполковник Эдуард Дмитриев из Кировской области окончил Казанское танковое в 2000 году. Погиб Эдуард Дмитриев 24 апреля после того, как попал в засаду. 
 
Николай Шумицкий из Иркутска выпустился из Казанского танкового с красным дипломом. 27-летний старший лейтенант погиб при охране Запорожской АЭС в Энергодаре. Посмертно награжден Орденом Мужества.
 
Максим Сафронов в Казань учиться приезжал из Волгоградской области. Он выпускник 2021 года. 23-летний лейтенант пал в Херсонской области.
 
Майор Али Батыров из Астраханской области получил Орден Мужества за участие в операции в Сирии. С первых дней спецоперации Али Батыров был на Украине. Танкист закрыл своим телом командира части. 
 
Старший лейтенант Алексей Войкин - командир роты - учиться в Казань приехал из Нижегородской области. Обстоятельства его гибели не сообщаются, ему было 26 лет.
 
Кроме того, на 30 апреля подтверждена гибель 42 военнослужащих из Татарстана.
 
Происшествия Смерть Новости России Казань
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

«Космическая предъява»: «Роскосмос» потребовал от Зиганшина 675 миллионов рублей
В Набережных Челнах после пожара в гаражах нашли тело мужчины
Под Казанью на М-7 образовалась пробка длиной в 13 километров
Водителя министерского кортежа, который насмерть сбил беременную, не арестуют
Мертвого младенца нашли в квартире жилого дома
Лавров в ответ на обвинения России рассказал анекдот про эстонский зоопарк
В Казани 1 мая подорожает проезд в наземном общественном транспорте
Власти проводят проверку после появления фото с ребенком, который тянет миску из-за решетки
Из канализации в жилом доме внезапно вылез питон и напал на пенсионерку
В Казани снова начинает работать барбекю-зона
Житель ЛНР рассказал о страшной смерти сына после заточения в концлагере Айдара*
Женщину, которая покинула «Азовсталь» с семьей, заподозрили в сходстве со снайпершей
Попал так попал: в Казани водитель манипулятора протаранил 16 машин
Профессор-медик заявила, что в РФ может начаться холера из-за ситуации на Украине
Директор гимназии, в которой нашли мертвую восьмиклассницу, рассказала о ее предсмертной записке
Вернулся из командировки раньше: мужчина зарезал голую жену на улице за ее измену
Двое рабочих из Татарстана погибли в Тобольске при ремонте установки пиролиза
В Казани в поселке Аметьево загорелся строящийся дом
Решил, что он хозяин жизни: бизнесмен несколько лет насиловал девять мальчиков-сирот
Шопинг без западных брендов: Стоит ли казанским модницам ждать возвращения брендовых бутиков
ФСБ впервые опубликовала показания личного пилота Гитлера: что сказал фюрер перед суицидом?
Пьяный покупатель в Татарстане поджег куртку продавца, чтобы убедиться в качестве
Показать больше...
подписывайся!

Новости РОССИИ

14:45, сегодня
«Космическая предъява»: «Роскосмос» потребовал от Зиганшина 675 миллионов рублей
12:28, сегодня
Мертвого младенца нашли в квартире жилого дома
11:49, сегодня
Лавров в ответ на обвинения России рассказал анекдот про эстонский зоопарк

Профи - английский язык омск

10:32, сегодня
Гуляющего в одиночестве пятилетнего малыша нашли среди ночи на улице
10:18, сегодня
Власти проводят проверку после появления фото с ребенком, который тянет миску из-за решетки
09:35, сегодня
Житель ЛНР рассказал о страшной смерти сына после заточения в концлагере Айдара*
09:22, сегодня
Женщину, которая покинула «Азовсталь» с семьей, заподозрили в сходстве со снайпершей
05:00, сегодня
Профессор-медик заявила, что в РФ может начаться холера из-за ситуации на Украине
00:01, сегодня
Директор гимназии, в которой нашли мертвую восьмиклассницу, рассказала о ее предсмертной записке
20:00, 29.04.2022
Вернулся из командировки раньше: мужчина зарезал голую жену на улице за ее измену
16:16, 29.04.2022
Решил, что он хозяин жизни: бизнесмен несколько лет насиловал девять мальчиков-сирот
15:52, 29.04.2022
ФСБ впервые опубликовала показания личного пилота Гитлера: что сказал фюрер перед суицидом?
10:44, 29.04.2022
Женщина зарубила бывшего мужа и закопала останки в огороде
10:32, 29.04.2022
Женщина цинично обокрала свою слепую подругу
10:16, 29.04.2022
Женщина 21 год скрывала, что убила 11-летнего сына ради сожителя
09:08, 29.04.2022
Изо рта пошла пена: восьмилетняя девочка умерла после съеденной шоколадки
08:57, 29.04.2022
Группа «Би-2» в последний момент отменила концерт из-за баннера «Za президента»
08:48, 29.04.2022
В круге первом и Высший пилотаж: на 51-м году жизни скончался актер Сергей Карякин
05:00, 29.04.2022
Врач заявила, что привычка заправлять кровать может быть опасной для здоровья
01:00, 29.04.2022
Польша решила воспользоваться ситуацией и захватить Западную Украину
00:01, 29.04.2022
Российский стример Ofset умер прямо во время игры в Escape from Tarkov
20:00, 28.04.2022
Полиция поставила на учет 11-летнего мальчика за дискредитацию ВС РФ
19:00, 28.04.2022
Подполковник ЛНР раскрыл, почему ВСУ не забирают тела своих погибших военных
18:37, 28.04.2022
Хочу попрыгать на Луне: Казанцы рассказали о том, хотели бы они стать космическими туристами
17:01, 28.04.2022
Мужчина очнулся в реанимации, схватил нож и напал на медиков в больнице: застрелили при задержании
16:07, 28.04.2022
В Саратовской области потерпел крушение вертолет «Ансат», произведенный в Казани
15:30, 28.04.2022
Мужчина жестоко избил случайного прохожего и отрезал ему уши
15:17, 28.04.2022
Дмитрий Песков рассказал, как Путин будет проводить майские праздники
11:30, 28.04.2022
Мужчина убил мать, расчленил тело и спрятал голову, руки и документы в лесу
11:10, 28.04.2022
Женщина, которая по-пьяни положила голову на рельсы, отсудила у РЖД 50 тысяч
10:58, 28.04.2022
Депутат Госдумы от Татарстана Ямпольская призвала отменить писателей Акунина, Глуховского и Быкова
10:05, 28.04.2022
Кость прошла прямо в сердце: женщина умерла, поев рыбы
09:38, 28.04.2022
Получите за шлагбаум: разгневанный бывший военный обстрелял и спалил машины чиновников
05:00, 28.04.2022
Врач назвал смертельно опасную травму, которую можно получить на даче
01:00, 28.04.2022
Восемь школьниц госпитализированы с отравлением моющим средством
18:05, 27.04.2022
Предательства мы не прощаем: Что думают казанцы о возвращении покинувших российский рынок брендов?
16:35, 27.04.2022
Мать выбросила тело убитого ею младенца в общественный туалет
16:24, 27.04.2022
Против знатока Что? Где? Когда? Аскерова Следком возбудил дело о реабилитации нацизма
15:56, 27.04.2022
Мать утопила своего семилетнего сына в ванне
14:44, 27.04.2022
Юная девушка попала под следствие за секс со школьником на протяжении 1,5 лет
14:14, 27.04.2022
Председатель Счетной палаты Кудрин рассказал, какой будет инфляция в 2022 году в России
11:18, 27.04.2022
Порвала за секунды: 12-летняя школьница погибла после нападения овчарки
10:07, 27.04.2022
Знакомая ульяновского стрелка рассказала, что его с детства все обижали
09:44, 27.04.2022
В России поймали банду спортсменов-коллекторов, которые скатились до убийства должника
08:52, 27.04.2022
Можно подать уже сейчас: на Госуслугах досрочно открыли форму заявлений на новую путинскую выплату
08:36, 27.04.2022
В ряде российских областей ночью сработали системы ПВО
05:00, 27.04.2022
Если потеют ладони - срочно к врачу: медик рассказала об опасности такого симптома
01:00, 27.04.2022
Военный убил подругу и на нее, уже мертвую, оформил несколько кредитов
00:01, 27.04.2022
Целился в рабочих: пять человек пострадали при взрыве гранаты в городском парке
19:17, 26.04.2022
Это вам не Остров Мечты и не Диво Остров: Что осталось от парка аттракционов Кырлай
19:00, 26.04.2022
Установлена личность мужчины, расстрелявшего детей и нянечку в садике, а потом покончившего с собой
16:46, 26.04.2022
Полиция нашла мать близнецов, останки которых подросток обнаружил в заброшенном доме
16:34, 26.04.2022
Охраны в садике вообще не было: раскрыты подробности расстрела детей и нянечки в детсаду
15:19, 26.04.2022
Думали, умер давно: Джамшута из «Наша Russia» внезапно нашли в приюте для бомжей
13:56, 26.04.2022
Засевшие на Азовстали украинские военные просятся на выход и эвакуироваться в Турцию
13:13, 26.04.2022
Мужчина вломился в детский сад, убил нянечку и двоих детей и покончил с собой
10:46, 26.04.2022
Два терапевта не смогли поставить правильный диагноз и ответят теперь за смерть пациентки
10:33, 26.04.2022
Мужчина убил любовницу, которая не пускала его домой, к законной жене
08:52, 26.04.2022
Мужчина с ножом трое суток продержал в заложниках женщину с ребенком
08:27, 26.04.2022
Путин обсудит с законодателями возможность отмены прямых выборов глав регионов
05:00, 26.04.2022
Доктор Мясников предупредил храпящих мужчин о вероятном снижении потенции вплоть до полного фиаско
01:00, 26.04.2022
Парень ударил ножом 15-летнюю школьницу, а потом надругался над окровавленным подростком
00:01, 26.04.2022
Убил мирного жителя и изнасиловал его жену: задержан военный ВСУ за зверства в Мариуполе
18:44, 25.04.2022
Проще выкинуть одежду и новую купить: Почему в Казани резко взлетели цены на средства для стирки
17:34, 25.04.2022
В России обезглавили инсталляцию украинской бабушки со знаменем Победы
17:21, 25.04.2022
На телеведущего Соловьева готовилось покушение - задержаны шестеро
17:09, 25.04.2022
Девушку позвали на собеседование и изнасиловали в подъезде
16:24, 25.04.2022
Так решил: 49-летний мужчина сам себе ножницами отрезал половые органы
14:35, 25.04.2022
Пенсионер расстрелял всю семью из револьвера и покончил с собой
11:44, 25.04.2022
В подъезде многоэтажного дома прогремел взрыв
10:30, 25.04.2022
Жуткая находка: школьник нашел в заброшенном доме скелеты младенцев
09:31, 25.04.2022
Автоледи из Казани уснула рулем и снесла в кювет машину и двух мужчин
18:25, 24.04.2022
Взрыв газа в доме, разрушивший несколько квартир, мог быть попыткой скрыть убийство
11:51, 24.04.2022
Во время файер-шоу пострадала зрительница, в которую попала горящая шина
05:00, 24.04.2022
Медик предупредил россиян о смертельной опасности пасхальных яиц и кулича
04:00, 24.04.2022
Последняя молитва: женщину убили зажженные ею для вечерней молитвы свечи
01:00, 24.04.2022
Он вернется: медики рассказали, когда в России ждать нового всплеска заболевания COVID-19
19:00, 23.04.2022
В гимназии нашли тело мертвой восьмиклассницы
16:03, 23.04.2022
Рогозин рассказал, почему может начаться Третья мировая война
14:56, 23.04.2022
Попытка заняться сексом обернулась для 81-летнего пенсионера колонией
13:59, 23.04.2022
Мужчину не взяли на Украину добровольцем, он обиделся и жестоко отомстил трем городам
13:28, 23.04.2022
Пьяный полицейский насмерть сбил двух школьниц и даже не попытался оказать им помощь
13:07, 23.04.2022
Минобороны РФ: США готовят провокацию, чтобы потом обвинить Россию в использовании ядерного оружия
12:21, 23.04.2022
Еще пятеро выпускников Казанского танкового училища погибли в ходе спецоперации на Украине
11:17, 23.04.2022
Офицеров будут судить за то, что солдату-контрактнику оторвало ногу
09:03, 23.04.2022
Минобороны впервые назвало наши потери на сгоревшем и утонувшем крейсере Москва
06:30, 23.04.2022
Как он туда попал? На Марсе обнаружили огромный памятник Ленину
01:00, 23.04.2022
Мужчина хотел изнасиловать парализованную девушку, но в итоге зарезал ее ножом и вилкой
00:01, 23.04.2022
Хотела вскопать грядки: пенсионерка нашла в огороде отрезанную человеческую стопу
20:00, 22.04.2022
Бесило, что не такая, как все: мужчина жестоко истязал 7-летнюю падчерицу с особенностями развития
19:00, 22.04.2022
Шерлок, блин: частный детектив заигрался и превысил полномочия
17:29, 22.04.2022
Экс-президент Газпромбанка жестоко пытал беременную жену перед убийством
17:16, 22.04.2022
Попутного ветра, сталкер: Роскомнадзор ограничил доступ россиянам к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2
16:09, 22.04.2022
Снились сочные стейки!: Корреспондент Prokazan.ru о том, каково было начать держать пост
15:45, 22.04.2022
Заведующего кафедрой военного вуза нашли мертвым в его внедорожнике
15:32, 22.04.2022
Младшего утопили, а старшего забили молотком: стали известны детали убийства детей матерью и дядей
15:19, 22.04.2022
Мать и дядя жестоко расправились с двумя маленькими детьми
12:34, 22.04.2022
Кадыров ответил, действительно ли он собирается убить президента Украины Зеленского
11:59, 22.04.2022
Пьяный отец уснул на трехмесячной дочери, ребенок задохнулся
10:52, 22.04.2022
Адвокат о юмористе Галкине: В России отмазался бы, а в Израиле грозит реальный срок
08:00, 22.04.2022
Суд оштрафовал мужчину на 10 тысяч за желто-синие кроссовки
07:47, 22.04.2022
МВД и Росгвардия задержали шестерых руководителей пирамиды Finiko
07:30, 22.04.2022
В Госдуме предложили ограничить работу продовольственных гипермаркетов по воскресеньям
05:00, 22.04.2022
Заслуженный врач назвал болезни, которые могут привести к ускоренному старению
01:00, 22.04.2022
Учительница английского с мужем пытались совратить третьеклассницу
18:40, 21.04.2022
С ума сошли! Мы разоримся!: Жители Казани шокированы очередным повышением цен в транспорте
14:45, 21.04.2022
В военном НИИ войск воздушно-космической обороны произошел пожар - погиб один человек, пострадали 16
14:00, 21.04.2022
10-летний мальчик убегал от своры собак и попал под мусоровоз, ребенок погиб
13:50, 21.04.2022
Мужчина с пистолетом напал на школьницу ради секса и 150 рублей
13:41, 21.04.2022
Сделал бомбы на даче: полиция задержала семиклассника, который готовил кровавую бойню в школе
13:15, 21.04.2022
Владимир Путин отменил штурм завода Азовсталь в Мариуполе
12:48, 21.04.2022
Только не в колонию: пожизненно осужденный задушил соседа по палате, чтобы его оставили в психушке
11:05, 21.04.2022
Старшеклассник в школе чуть не задушил 56-летнюю учительницу
10:48, 21.04.2022
В МИД РФ назвали главное условие для завершения спецоперации на Украине
09:28, 21.04.2022
Никого не жалели: военные следователи нашли в больнице Мариуполя десятки тел мирных жителей
09:09, 21.04.2022
Решили покататься: трое подростков погибли при падении автомобиля в реку
01:00, 21.04.2022
Лободе, Сердючке, Птушкину, Потапу с Настей и Вакарчуку запретили въезд в Россию на 50 лет
00:01, 21.04.2022
Поклонская может лишиться госнаград за высказывания о символах Z и V
20:00, 20.04.2022
Мяч на их стороне: в Кремле заявили, что Украине передан документ с четкими формулировками
18:37, 20.04.2022
Один раз сдал и втянулся: Житель Казани рассказал, как стал донором и ловит кайф от помощи людям
13:00, 20.04.2022
Перепутал: зять облил тещу кислотой, но целью его была жена
11:52, 20.04.2022
Напавших на десант в 2000 году членов банды Басаева поймали в Татарстане и Петербурге
11:31, 20.04.2022
Не вышел на работу: сотрудника ГИБДД, его жену и домашних питомцев нашли мертвыми в квартире
09:34, 20.04.2022
В подвале жилого дома нашли три трупа - все мужчины
09:09, 20.04.2022
Студентка и школьница раздели и жестоко избили палкой 15-летнюю девочку на улице
08:42, 20.04.2022
Мужчина умер на поминках погибших от отравления алкоголем сыновей
08:32, 20.04.2022
Генерал-полковник Шаманов разъяснил россиянам, чем спецоперация отличается от войны
01:00, 20.04.2022
Молодой парень пошел убрать могилы родни на кладбище и умер страшной смертью на могильной ограде
00:01, 20.04.2022
Вот такая арифметика: математик получил 15 лет за развращение своей пятилетней дочки
16:04, 19.04.2022
Не до шуток: израильская полиция задержала юмориста Максима Галкина из-за смерти мужчины
15:43, 19.04.2022
Шойгу заявил, что ВС РФ начнут внедрять новые способы ведения боевых действий
15:17, 19.04.2022
Разберусь с этим убожеством: депутат Госдумы пообещал навести порядок в зоопарке в Татарстане
14:20, 19.04.2022
Глава МИД Лавров заявил о начале следующей фазы спецоперации на Украине
12:43, 19.04.2022
Гость никак не хотел оставить в покое хозяйского кота и поплатился за это жизнью
12:32, 19.04.2022
В России введут изучение истории, начиная с первого класса
07:00, 17.04.2022
Раскрыты предсказания Ванги о будущем России на 2022 год
02:00, 17.04.2022
Подумала, что ее похитили: девушка под наркотиками с ножом напала на отчима
18:01, 14.04.2022
В России резко вырос спрос на пиво и водку: как с этим обстоят дела в Татарстане
16:38, 12.04.2022
Он сказал Поехали!: Что казанцы знают о Дне космонавтики и о подвиге Юрия Гагарина
18:26, 11.04.2022
Скоро на лопухи перейдем: Почему в Казани массово скупают туалетную бумагу, а цены подняли в разы
07:00, 10.04.2022
Выживут только внимательные: сильнейшая ведьма Сибири Голунова предсказала страшные события в 2022
04:00, 10.04.2022
Все, что мы делали - ели, спали и играли на компе: Дилара подтвердила развод с Моргенштерном
13:15, 09.04.2022
Google-переводчик начал предлагать заменять «дорогих русских» на «мертвых русских»
11:19, 09.04.2022
А подруга лучше: 27-летний мужчина жестоко изнасиловал подругу собственной невесты
21:00, 06.04.2022
О продлении майских каникул и смерти Жириновского: Главное на 6 апреля
19:26, 05.04.2022
Ни в какие ворота уже, с ума сошли: В Казани резко подорожали овощи, покупатели в шоке от цен
18:26, 28.03.2022
Все как на видео только без мордобоя: Дефицит сахара и соли в Казани реальность или просто паника?
04:00, 27.03.2022
На очистных сооружениях обнаружили тело молодого мужчины
10:15, 26.03.2022
Никто не хочет, но угроза есть: в Совбезе оценили вероятность ядерной войны
10:06, 26.03.2022
Тело зарезанной молодой девушки нашли во дворе жилого дома
16:12, 25.03.2022
Мальчик, водочки нам принеси!: Возвращение Брата 2 в кинотеатрах Казани собрало аншлаг
21:00, 22.03.2022
Опасен ли летящий к Земле астероид и когда в прилавках ждать прокладки и порошок:Главное на 22 марта
21:00, 21.03.2022
Куда уехала из страны Чулпан Хаматова, неужели Зеленский готов к третьей мировой:Главное на 21 марта
06:30, 21.03.2022
В общежитии нашли тело приехавшего в командировку 29-летнего мужчины
04:00, 21.03.2022
12-летняя девочка выстрелила себе в голову из охолощенного автомата
02:00, 21.03.2022
Полиция задержала отца-убийцу трехмесячного младенца
11:02, 20.03.2022
Дурилка картонная: мужчина попытался ограбить банк с муляжом гранаты
09:44, 20.03.2022
Голой выставили на улицу и облили зеленкой: две женщины жестоко истязали 17-летнюю девушку
21:00, 18.03.2022
Обязательная ревакцинация, ДТП с 9 погибшими и санкции от Японии: Главное на 18 марта
07:00, 18.03.2022
Первый выход человека в открытый космос и сестры Зиганшины на «Холостяке»: Главное на утро 18 марта
07:00, 17.03.2022
Инкассаторы потеряли сумку с деньгами,обмен валюты стоил мужчине 37 млн рублей:Главное на это утро
21:00, 16.03.2022
Ветерана ФСБ избили за букву Z на машине, а в Германии изнасиловали украинку: Главное на 16 марта
17:45, 16.03.2022
Вооружились до зубов: На чердаке дома нашли тайник с боеприпасами, оружием и взрывчаткой
04:00, 13.03.2022
Двое мальчиков-младшеклассников стали жертвами педофила
10:21, 12.03.2022
Вымогал секс и деньги после расставания: мужчина шантажировал бывшую интимным видео
10:01, 12.03.2022
Один умер на месте, второй - в больнице: дети нашли старый снаряд и привели его в действие
07:00, 10.03.2022
Очередной скандал с начальником кладбища и задержанный, убежавший с оружием:Главное на утро 10 марта
07:00, 08.03.2022
Мужчина с порезанными ногами умер в машине скорой помощи
14:01, 06.03.2022
Компания Epic Games прекратила продажу видеоигр в России
13:39, 04.03.2022
Семье контрактника из Нижнекамска, погибшего на Украине, выплатят 7,4 млн рублей
21:00, 03.03.2022
Татарстанец угрожал женщинам битой, а две семьи на Украине расстреляли из танка: Главное на 3 марта
21:00, 02.03.2022
Звезда сериала хотел ограбить банк, а дилеры Apple в Татарстане закрываются: Главное на 2 марта
09:44, 27.02.2022
Официантка украла у вахтовика из Башкирии 108 тысяч рублей
13:27, 26.02.2022
Студента задержали за вывешенный флаг Украины в окне общежития
10:07, 23.02.2022
Задержанный за мошенничество глава адвокатской коллегии покончил с собой
11:19, 19.02.2022
Полиция накрыла подпольную порностудию
11:08, 19.02.2022
По больнице разгуливал врач с автоматом
16:42, 06.02.2022
Прокуратура начала проверка после гибели детей в пожаре
12:07, 05.02.2022
Полиция арестовала адвоката, который до смерти забил свою 88-летнюю маму
12:20, 23.01.2022
Водитель автобуса остановился на маршруте, чтобы совершить намаз
11:58, 22.01.2022
Школьник принес на занятия самодельные бомбы и устроил взрыв
11:34, 20.01.2022
Это обычный вирус, что его бояться?: Что жители Казани думают про пятую волну коронавируса
11:55, 07.01.2022
Четвероклассник умер в своей квартире при странных обстоятельствах
10:13, 07.01.2022
Мужчина обиделся на оскорбление, убил подругу и выбросил ее тело в колодец
12:06, 06.01.2022
Таксист избил женщину, которая не захотела платить ему вперед - перед поездкой
11:38, 05.01.2022
Подростки из детского дома угнали авто и попали в жесткое ДТП
09:03, 05.01.2022
Ребенок внезапно умер, играя во дворе с собакой
10:22, 01.01.2022
В туалете городского парка нашли женщину с перерезанным горлом
10:17, 25.12.2021
Много ел: хозяин дома убил голодного гостя и сам вызвал полицию
10:08, 25.12.2021
Женщина заблудилась во время метели и замерзла насмерть
12:19, 18.12.2021
Лицо вдребезги: подростки жестоко избили на улице взрослого мужчину, который шел с работы
14:10, 05.12.2021
Пожилая пациентка пожаловалась на издевательства санитарок в больнице
12:24, 05.12.2021
Найден труп 14-летней школьницы, которая накануне поссорилась с парнем
14:30, 04.12.2021
Женщина, пропавшая 4 года назад, найдена мертвой
11:38, 04.12.2021
Школьник умер после драки с одноклассником
10:54, 28.11.2021
Главный пристав региона вломился к беременной подчиненной со спецназом
09:41, 27.11.2021
Полиция арестовала депутата за изнасилование 14-летней девочки
11:59, 20.11.2021
Бывшего министра образования приговорили к 5 годам колонии за педофилию
11:56, 04.11.2021
Труп новорожденного в полиэтиленовых пакетах нашли в шкафу в квартире, его мать в тяжелом состоянии
11:55, 30.10.2021
ФСБ задержала студента, который угрожал расстрелять однокурсников и педагогов
11:52, 23.10.2021
Маленький ребенок получил пулевое ранение, находясь в больнице
12:37, 20.10.2021
11-летний житель Татарстана просто упал во дворе, но лишился ноги и теперь рискует лишиться жизни
12:39, 14.10.2021
Путин не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году
18:34, 13.10.2021
Названы причины COVID-19, при которых людям нужно вызвать «скорую»
17:58, 13.10.2021
В одной из московских школ произошла стрельба
11:15, 29.08.2021
В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
08:45, 26.07.2021
Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
12:45, 21.07.2021
Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
10:04, 21.07.2021
Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
17:01, 29.06.2021
Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
11:21, 11.06.2021
Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
13:53, 08.06.2021
Убьют: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
12:17, 05.06.2021
Он жив: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
11:57, 04.06.2021
Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
11:33, 31.05.2021
Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
10:02, 31.05.2021
Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
13:45, 25.05.2021
Перестать экономить: активист рассказал, что может сделать новый глава Метроэлектротранса Казани
14:38, 21.05.2021
Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
18:01, 14.05.2021
Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
У нее бывают заскоки: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью