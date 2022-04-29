Сегодня в поселке Бисерть в Свердловской области у продовольственного магазина на улице нашли тело голой женщины в одних трусах с колото-резаными ранами, сообщает E1.RU.

По словам свидетелей, женщину гнал по улице голышом ее муж. Мужчина раньше, чем ожидалось, вернулся из командировки и застал свою жену изменяющей ему.

С любовником муж расправился прямо в квартире, в ней же была и дочь потерпевшей. Женщина одеться не успела,но успела выбежать на улицу в одних трусах. Она хотела добежать до магазина и там спрятаться, но магазин оказался закрыт, муж догнал жену и зарезал, а тело оставил лежать на улице.

Пара была жената около 10 лет.