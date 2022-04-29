В Вахитовский суд Казани накануне были доставлены двое подозреваемых в вымогательстве 2 миллионов рублей у нападающего «Ак Барса» Артура Бровкина.

По данным "Бизнес Онлайн", мошенниками и вымогателями оказали 27-летний Максим Сидоров и 41-летний Марат Хасанзянов.

Суть конфликта этих двух мужчин и хоккеиста не раскрывается, фабулу дела следствие и суд предпочитают умалчивать.

Как пишет издание, около года назад Сидоров предъявил хоккеисту претензию, что из-за него пострадали якобы "осень солидные люди", и теперь игрок должен им большие деньги. Были угрозы, в том числе и через мессенджеры. Бровкину предложили дать 5 миллионов, чтобы "закрыть вопрос".

По данным издания, за год Бровкин перевел вымогателям около 2 миллионов, а потом все-таки обратился в полицию.

Сидоров признал свою вину в полном объеме и был отправлен под домашний арест на два месяца. Хасанзянов свою вину категорически не признал и был отправлен в СИЗО до 22 июня.

20-летний спортсмен является воспитанником ХК "Ак Барс". В минувшем сезоне он провел в КХЛ 7 матчей и набрал 2 (1+1) очка. По итогам минувшего регулярного чемпионата Бровкин стал третьим снайпером "Барса" в ВХЛ, забросив 12 шайб.