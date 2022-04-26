Актер Валерий Магдьяш, который исполнил роль Джамшута в «Наша Russia», нашелся в приюте для бомжей в Ставропольском крае. Звезда ТНТ, как говорили, спился и умер, но внезапно Валерия нашли живым, сообщает StarHit.

До приюта для бездомных Валерия довела череда роковых событий. Еще во время съемок в «Наша Russia» он решил продать квартиру и открыть бизнес, но стал жертвой ограбления, ему нанесли тяжкий вред здоровью, отобрали все деньги, четыре дня Валерий провел в коме, ему провели несколько операций.

После этого Валерий начал много пить, дебоширить, с ним не общается семья и дети.

Коллеги по театру Джигарханяна говорят, что до них доходили вести, что Магдьяш умер.

"Это не последний мой шанс, а единственный. Я убираюсь, начищаю все, в особенности, кухню. Спасибо всем, ведь мы питаемся натуральным продуктами, имеем свое хозяйство", — говорит Валерий Магдьяш о своей жизни в приюте для бездомных.

Артист уверяет, что больше не пьет. Телекомпания НТВ обещала помочь бывшей звезде, ему собрали портфолио и записали новую визитку. Он мечтает вернуться в профессию.