В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в обмане и изнасиловании девушки в подъезде жилого дома на улице Бутырской, сообщает РЕН ТВ.

Девушка нашла на сайте по поиску работы объявление о вакансии, договорилась о собеседовании. Мужчина, который представился работодателем, встретил ее у метро и заманил в подъезд дома, где отобрал телефон и изнасиловал, а потом скрылся.

Потерпевшая обратилась в полицию. Благодаря записям с камер видеонаблюдения удалось найти подозреваемого. Возбуждено уголовное дело, задержанный дал признательные показания. Пострадавшая девушка попала в больницу.