Члены Союза татарской молодежи "Азатлык" отправили обращение президенту Татарстана Рустаму Минниханову и в Кабмин РТ.
Молодые активисты просят, чтобы 26 апреля - день рождения Габдуллы Тукая - стал выходным днем в республике.
Как сообщил руководитель Союза татарской молодежи Наиль Набиуллин "Казанскому репортеру", необходимость в принятии такого решения назрела.
"Очень много людей хотят приобщиться к татарской культуре, творчеству Тукая, но не могут принимать участие в мероприятиях, поскольку не всегда они проводятся в выходные и праздничные дни", - отметил Набиуллин.
Идея сделать 26 апреля общереспубликанским выходным, считают авторы инициативы, поможет ощутить "чувство единения народу Татарстана".