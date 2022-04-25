Члены Союза татарской молодежи "Азатлык" отправили обращение президенту Татарстана Рустаму Минниханову и в Кабмин РТ.

Молодые активисты просят, чтобы 26 апреля - день рождения Габдуллы Тукая - стал выходным днем в республике.

Как сообщил руководитель Союза татарской молодежи Наиль Набиуллин "Казанскому репортеру", необходимость в принятии такого решения назрела.

"Очень много людей хотят приобщиться к татарской культуре, творчеству Тукая, но не могут принимать участие в мероприятиях, поскольку не всегда они проводятся в выходные и праздничные дни", - отметил Набиуллин.

Идея сделать 26 апреля общереспубликанским выходным, считают авторы инициативы, поможет ощутить "чувство единения народу Татарстана".