США готовят провокации, чтобы потом обвинить российскую сторону в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия. Об этом заявил сегодня, 23 апреля, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

"Министерство обороны России располагает сведениями о подготовке Соединенными Штатами Америки провокаций с целью обвинения российских Вооруженных сил в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия", - заявил Кириллов.

По словам Кириллова, данный американский план - реакция Штатов на успехи России в спецоперации.

"Обращаем ваше внимание, что подобные проекты уже не раз были реализованы США для достижения политических целей. Наиболее ярким примером информационной провокации является выступление Госсекретаря США Колина Пауэлла 5 февраля 2003 года. Пробирка со "стиральным порошком" в его руках послужила поводом к вторжению в Ирак и причиной гибели почти полмиллиона граждан", - подчеркнул Кириллов, его цитирует РИА "Новости".