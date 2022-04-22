В офисе банка Открытие казанцев ждет новая благотворительная выставка детских творческих работ

В офисе банка по адресу ул. Московская, дом 11 появилась новая экспозиция картин, выполненных детьми с ограниченными возможностями. С 25 апреля казанцы могут полюбоваться 18 творческими работами воспитанников ГБОУ «Казанская школа № 61 для детей с ограниченными возможностями здоровья», а понравившиеся работы – приобрести.

Этот волонтерский проект постоянной выставки реализуется в банке с ноября 2019 года совместно с благотворительным фондом "Трамплин". Дети с ограниченными возможностями здоровья создают яркие и красивые картины, которые выставляются в офисе банка для продажи. Работы приобретаются сотрудниками и клиентами банка, а денежные средства от продажи экспонатов идут на обеспечение юных художников расходными материалами для творческих занятий, а также на оплату работы педагогов. За все время существования проекта в банке было выставлено 4 экспозиции на разные темы, было выкуплено около 40 картин на общую сумму более 250 000 рублей.

В феврале 2022 года банк второй раз выделил грант в размере 30 000 рублей на обновление экспозиции. Стоимость этой выставки составила 34 001,80 рублей. Недостающую часть средств добавили сотрудники банка. В этот раз определенной темы у детей не было, им предоставили полную свободу творчества.

Дети нарисовали 25 картин, большая часть из них размещена в офисе, остальные находятся в резерве.

Если вы хотите поддержать проект, мы подготовили для вас небольшую инструкцию: