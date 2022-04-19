В Казани с 1 мая могут измениться тарифы на проезд в общественном транспорте. Речь идет о предельных максимальных тарифах на регулярные перевозки пассажиров и багажа автотранспортом и городским наземным электротранспортом

Такой проект документа разработан Госкомитетом РТ по тарифам и опубликован на портале правительства РТ.

Согласно проекту, тариф по банковской карте составит 31 рубль вместо нынешних 30 рублей. При оплате наличными тариф увеличится с 35 до 36 рублей.

Наиболее кардинальные изменения могут ждать пользователей транспортных карт. Сейчас поездка по карте стоит 27 рублей. Если проект примут, тариф составит 31 рубль. При покупке карты на 100 поездок тариф составит 23 рубля против нынешних 20 рублей.

Проект документа пока не прошел процедуры утверждения.