12-летнего мальчика ищут после опрокидывания катера

В Волгоградской области на реке Волга перевернулся катер. На борту судна были 6 человек. 1 пассажир умер, 4 – пострадали, а еще одного – 12-летнего мальчика разыскивают.

Двух пострадавших женщин госпитализировали, двое мужчин ложиться в больницу отказались.

Спасатели ведут поиски ребенка. Предварительно известно, что он является сыном погибшего 40-летнего мужчины.

Также, предположительно, все четверо пострадавших были пьяны, после инцидента они переохладились.

Южная транспортная прокуратура запустила проверку по факту случившегося.