Шестая волна - вопрос нескольких недель: Казанские врачи заявили о скором росте заражений Covid-19

Пандемии коронавируса пошел вот уже третий год. Несмотря на то, что где-то уже и ограничения полностью сняли, ковид продолжает оставаться опасной заразой. Недавняя вспышка заболеваемости в Китае еще раз подтвердила факт, что отмечать победу над коронавирусом пока рано. Когда же наконец завершится пандемия? На этот и другие вопросы отвечали на медицинской конференции «Инфекции в период пандемии. Новая реальность».

СМЕРТНОСТЬ ОТ ОМИКРОНА

Несмотря на то, что пока обстановка по коронавирусу в России и Татарстане спокойная, уже через месяц ожидается новый подъем заболеваемости в связи с распространением новых подразновидностей «омикрона». И даже несмотря на то, что этот штамм чаще вызывает легкие формы заболевания, новая волна COVID-19 может оказаться достаточно опасной, так же как и предыдущая. Поскольку и от «омикрона» зарегистрировано уже немало летальных исходов.

«Из общей статистики февраля месяца из 190 тысяч человек, умерших в Российской Федерации, на долю «омикрона» пришлось около 17%. Цифра сама по себе впечатляющая. В том плане, что это только указание на прямой диагноз», - сообщил доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой детских инфекций КГМУ, главный детский инфекционист Минздрава Татарстана Владимир Анохин.

На фото: Владимир Анохин. Фото: Prokazan

Тем не менее, к счастью, пока в России доля летальных исходов от «омикрона» меньше, чем от дельта-штамма COVID-19.

«Наиболее высокие показатели смертности были связаны с предыдущей волной (дельта-волной). Омикрон-штамм демонстрирует более низкие показатели смертности», - сообщил доктор медицинских наук, доцент КГМУ, главный инфекционист Минздрава Татарстана Халит Хаертынов.

Вместе с тем, общемировая статистика показывает неутешительные данные в этом отношении.

«Вот совсем недавние данные по смертности при «мягком» омикроне. В США недельная смертность на 20 % выше пика дельта-волны. В среднем умирает по 2500 человек в сутки, и это больше, чем при дельте и уханьском варианте – и всего на треть меньше исторических максимумов. В Великобритании в неделю умирает в 2,1 раза больше, чем на пике дельта-волны. В Греции рекордная смертность за всю пандемию. В Дании смертность на 70 % выше по сравнению с пиком дельты, и уже на 20 % выше первой волны», - рассказал доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Эдуард Якупов.

ПОДЪЕМ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ – ЭТО ВОПРОС НЕСКОЛЬКИХ НЕДЕЛЬ

По словам врачей, рост заболеваемости в России неизбежен.

«Учитывая, что и с запада, и с востока – везде отмечается подъем заболеваемости «стелс-омикроном», я думаю, мы вряд ли останемся в стороне», - говорит Хаертынов. – «Единственно что – в связи с последними событиями ограничились коммуникации, и это сдерживает быстрое распространение «стелс-омикрона». По данным Роспотребнадзора случаи заражения им уже были зарегистрированы у наших соседей – и в Марийской республике, и в Башкортостане. Поэтому это всего лишь вопрос нескольких недель - когда к нам придет «стелс-омикрон».

На фото: Халит Хаертынов. Фото: m.business-gazeta.ru

Остается надеяться только на то, что благодаря современным эффективным вакцинам от коронавируса, в том числе и новой назальной вакцине, которая скоро должна войти в оборот, мы встретим новую волну «во всеоружии» и сможем минимизировать ее отрицательные последствия.

ОСОБЕННОСТИ «ОМИКРОНА»

Как известно, «омикрон» значительно отличается от предыдущих штаммов коронавируса. Вот какие его главные особенности отмечает Хаертынов:

- Более короткий инкубационный период, который составляет от 2 до 7 суток, в среднем 3 – 4 дня

- Высокая контагиозность и быстрое распространение COVID-19

- Развитие преимущественно легких форм заболевания

- Основная нагрузка приходится на амбулаторное звено здравоохранения

- Гриппоподобные симптомы (лихорадка, сухой кашель, боли в горле, головная боль)

- Высокий удельный вес людей пожилого возраста среди госпитализированных

В то же время не нужно думать, что «омикрон» вызывает исключительно легкие формы заболевания, подчеркнул инфекционист. Есть и такие пациенты, которые болеют тяжело. Наиболее подвержены «омикрону» пожилые люди.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЧЕЛОВЕК БОЛЕЕТ КОВИДОМ

Инфекционист также рассказал о том, сколько времени человек может болеть ковидом. Не всегда он проходит быстро. В некоторых случаях люди могут болеть от 4 до 12 недель. Это называется лонг-ковид. А постковидный синдром может длиться свыше 12 недель, отметил Хаертынов.

«Всемирная организация здравоохранения определяет постковидный синдром как «обычно 3 месяца с начала COVID-19 с симптомами, которые длятся не менее 2 месяцев и не могут быть объяснены альтернативным диагнозом», - рассказала доктор медицинских наук, доцент КГМУ Светлана Халиуллина.

Она также отметила, что у вакцинированных постковидный синдром встречается в два раза реже.

На фото: Светлана Халиуллина. Фото: РКИБ

COVID-19 И НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Ковид может оказывать сильное влияние и на нервную систему человека.

«В последнее время мы с инфекционистами много работаем вместе с точки зрения того, что новая коронавирусная инфекция, которая была с нами 2 года и боюсь, что будет еще долгое время, создала проблемы не только на форпосте в инфекционной клинике. Оказывается, возникают проблемы не только в бронхо-легочной системе, но и со стороны нервной системы. Многие, кто испытал на себе действие этого вируса, испытали то, что происходит с нашей нервной системой – это туман в голове, упадок сил, какая-то необъяснимая раздражительность и агрессия», - рассказал Якупов.

На фото: Эдуард Якупов. Фото: 116.ru

COVID-19, по его словам, может иметь такие неврологические последствия:

- Когнитивные нарушения (нарушения памяти, внимания, снижение концентрации), вероятно появление проблемы с обучением и выполнением повседневных задач

- Головная боль

- Депрессия

- Нарушения сна

- Потеря обоняния

- Нарушения зрения

- Головокружение

- Тревога, панические атаки

- Астения

Именно с коронавирусом медики связывают большое количество тревожных расстройств.

«Оказывается, есть стойкие постковидные расстройства. Есть так называемый «синдром дальнобойщика», как его называют американские коллеги. Когда последствия ковида идут и идут, и уходят, и снова возвращаются. Это большая проблема. И с этим сталкиваемся уже мы, неврологи. У себя в клинике я вижу наплыв пациентов тревожных, с когнитивными нарушениями, которых не было так много в доковидную эпоху», - рассказал Якупов.

ИЗОЛЯЦИЯ ЧЕЛОВЕКА В СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ И ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ

Еще одна проблема эпохи ковида, по словам невролога, - это то, что мы уже 2 года живем при так называемой «инфодемии» - когда на нас ежедневно обрушивается поток негативной информации, когда на наших глазах наши знакомые заболевают COVID-19. Это тоже может оказывать влияние на психическое здоровье. Кроме того, из опасения заразиться ковидом люди начинают избегать контактирования с друзьями, личных встреч, поездок. А живое общение, по словам невролога, зачастую имеет большое значение для поддержания не только психического, но и соматического здоровья человека.

«Изоляция человека в социальной среде более значимый фактор риска системного воспаления, чем диабет и артериальная гипертония», - говорит Якупов. – «Добрые взаимоотношения и дружба способствуют снижению веса, нормализации артериального давления, снижению C-реактивного белка».

КАК БОРОТЬСЯ С ТРЕВОГОЙ

В завершение своего выступления невролог рассказал об эффективном средстве борьбы с тревогой – работа с дыханием.

«У вас тревога, беспокойство? Подышите. Измените ритм дыхания с грудного на брюшной. Это первый принцип. И второй принцип – попробуйте удлинить выдох. Это еще мои работы 90-х годов. Вдох короче, выдох длиннее. Можете использовать для себя эту технику, она есть на моем Ютуб-канале. Есть и короткие ролики, есть и онлайн-курс. Я показываю, как правильно дышать. И это помогает моим пациентам при панических атаках, тревожном расстройстве», - сказал Якупов.

Профессор отметил также и пользу техник медитации. Она заключается в следующем:

- Увеличивается объем нейронов в инсулярном мозге

- Это коррелирует с позитивными эмоциями и контролем над ситуацией

- Уменьшается чувствительность к боли