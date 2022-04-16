Управление собственной безопасности МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу отправило своих сотрудников в Ростовскую область с проверкой. И ее итогами стали массовые задержания инспекторов ГИБДД Ростовской области. Задержаны более 90 человек.

"Для них даже не хватило мест в изоляторах. Их всех на автобусах организованно доставили в Ростов", – рассказал "Блокнот Ростов".

Еще 120 инспекторов получили повестки с вежливым приглашением на допрос. Поводом для подозрений стало предположение следствия, что сотрудники ГИБДД создали крупную ОПГ на территории региона.

По словам источников, это все может быть только вершиной целого айсберга проблем в правоохранительной системе региона.