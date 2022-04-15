Под Нижним Тагилом у кладбища нашли тело полицейского с огнестрельным ранением. Как сообщает URA.RU со ссылкой главк МВД по Свердловской области, тело участкового нашли на вершине горы Липовой в лесополосе у поселкового кладбища.

Известно, что участковый поехал в один из садовых домиков, чтобы проверить заявление о краже вещей. С этого момента он перестал выходить на связь с родными и коллегами.

В МВД заявили, что смерть полицейского не носит криминального характера. Силовик свел счеты с жизнью сам.

Тело полицейского его коллеги направили на экспертизу. Расследованием странной смерти участкового занимается Следственный комитет.