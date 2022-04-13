В Чебоксарах во время хоккейного матча на льду скончался хоккеист. Играли любительские команды, встреча проходила в "Чебоксары-Арене". Одному из хоккеистов - 37-летнему мужчине - стало плохо и он скончался еще до того, как подоспели медики.

Прокуратура Ленинского района Чебоксар организовала проверку.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.