В реанимации НИИ имени Джанелидзе в Петербурге скончалась 90-летняя бабушка, которую привезли в больницу накануне в тяжелом состоянии.

По данным издания "Фонтанка", на протяжении четырех суток пенсионерка не выходила ни с кем на связь, и ее соседи, обеспокоенные исчезновением бабушки, позвонили в спасательную службу.

Сотрудники МЧС попали в квартиру на проспекте Художников через окно и обнаружили пенсионерку с ожогами в ванной. Прибывшие медики госпитализировали ее, но на следующей день пострадавшая скончалась.

Оказалось, что бабушка решила принять ванну, но, по всей видимости, перепутала краны и включила кипяток. После чего уже не смогла своими силами выбраться из воды.