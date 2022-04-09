3 апреля всенародно любимой "прекрасной няне" отечественного кинематографа Анастасии Заворотнюк исполнился 51 год. С праздником онкобольную актрису, которая продолжает бороться за жизнь, поздравили многие, в том числе и дочь Анна.

Но после дня рождения матери Анна Заворотнюк внезапно покинула Россию, сообщает издание "7Дней".

Об этом стало известно после публикации дочерью Заворотнюк фотографии из ОАЭ. Когда именно девушка планирует вернуться и собирается ли вообще, она не сообщила. Поклонники призвали ее приехать в Россию как можно скорее.