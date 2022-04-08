Из Казани запускают новые авиарейсы в Сочи и Минеральные Воды. Полеты начнутся с 23 апреля текущего года.

Рейсы будет обслуживать авиакомпания "Уральские авиалинии".

Как сообщает пресс-служба международного аэропорта столицы Татарстана, в Сочи к Черному морю можно будет отправиться по четвергам и воскресеньям.

А для любителей санаторного отдыха и чистого предгорного воздуха будут рейсы в Минводы (Ставрополье). Отправиться туда можно по четвергам и субботам.

Отмечается, что билеты уже в продаже.