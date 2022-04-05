Новым заместителем председателя Госкомитета Татарстана по туризму стала Гульнара Сафина. Такое распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Ранее Гульнара Сафина работала в должности управляющей отеля "Релита-Казань", и во время ее руководства это время отель попал в десятку лучших отелей Казани, а в 2016 году одержал победу на премии Tatarstan Top Hotels Award-2016 в категории четырех- и пятизвездочных отелей.

В 2017 году Сафина возглавила Ассоциацию отелей Казани и Татарстана. Сегодня она является членом Совета по классификации гостиниц при Ростуризме, а также членом экспертного совета профильного комитета Госдумы.

Гульнара Сафина принимала активное участие в формировании нормативно-правовой базы туротрасли и получила благодарность замруководителя Аналитического центра при Правительстве РФ за вклад в реализацию реформы контрольно-надзорной и разрешительной деятельности.