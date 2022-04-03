Лучшие мужья и жены: Названа группа крови, носители которой являются самыми верными семьянинами

Ученые из Германии провели масштабное исследование, в котором выяснили люди какой группы крови являются самыми верными партнерами и замечательными семьянинами.

Исследователи провели опрос среди тысяч мужчин и женщин. В результате анализа полученных данных, они выяснили, что именно обладатели второй группы крови больше всех ориентированы на создание семьи.

Люди с первой группой крови были весьма сексуальны, с третьей группой крови - самые романтичные и чувственные люби. А вот носители четвертой группы крови подвержены страсти и бурным эмоциям, если этого нет, то они быстро теряют интерес.