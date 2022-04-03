Они смогут все: Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которые в кризис смогут разбогатеть

Советский и российский астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которые используют возможности экономического кризиса и смогут сделать то, о чем остальные только могут мечтать. Он подчеркнул, что любой кризис - время возможностей, а потому их стоит использовать в полной мере. И у трех знаков обстоятельства сложатся именно так, что сложная ситуация будет им только на руку.

Рак

Начиная с апреля, у Раков появится возможность дополнительного заработка. Не отказывайтесь от предложений, они смогут не только помочь вам пережить непростые времена, но и создадут новое портфолио. Раки приобретут новые знания и умения. Да, вынужденно, но позднее они скажут кризисному времени за это большое спасибо.

Весы

Весам творческих профессий даже не придется особенно напрягаться - их идет будут весьма востребованы и оплачиваемы. Весам других сфер деятельности стоит подходить к процессу заработка спокойно и без паники. В этом случае они получат отличный результат. Глоба советует знаку даже в периоды аврала сохранять внутреннее равновесие, это и будет гарантией успеха.

Водолей

Водолеи сейчас на пике своей интеллектуальной производительности. Чем бы они ни занимались, наступил период, когда представители знака смогут легко находить простые и инновационные решения, за которые многие готовы будут хорошо заплатить. Водолеям Глоба советует не терять ни одной идеи, записывать все, что приходит в голову. С высокой вероятностью, именно эти спонтанные идеи превратятся в потрясающие и выгодные проекты, которые помогут не просто пережить кризис, но и создать платформу на будущее.