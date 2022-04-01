В Набережных Челнах школьник покалечил одноклассницу, дело дошло до суда. В обстоятельствах школьного буллинга разбирается Набережночелнинский городской суд.

Неприязнь между 16-летними одноклассниками длилась достаточно давно. Но обычно все ограничивалось словесными выпадами. Однако грань перешел первым мальчик.

В школу пришлось вызвать скорую помощь, так как школьник с силой ударил девушку кулаком в грудь. Медики забрали пострадавшую в больницу, у нее установили перелом грудины. Лечение заняло более месяца.

Родители школьницы обратились в отдел полиции. Там на основании выписки из карты пациента возбудили уголовное дело об умышленном причинении среднего вреда здоровью. Приговор школьнику, которому, видимо, забыли в детстве рассказать, что девочек бить нехорошо, огласят в ближайшее время.