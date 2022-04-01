Татарстан, будучи развитым в промышленном и сельскохозяйственном отношении регионом, решил наладить сотрудничество со странами Западной Африки, где, как известно, с промышленностью и сельским хозяйством дела обстоят печально. О предстоящей крепкой экономической дружбе объявил глава РТ Рустам Минниханов на встрече с президентом Сенегала Маки Саллом.

"Для нас очень важно найти хороших надежных партнеров, в нашем регионе развита промышленность и сельское хозяйство, мы готовы работать в этих направлениях. В свою очередь в Сенегале созданы благоприятные условия для инвесторов и это хороший хаб, чтобы двигаться дальше в другие страны Западной Африки", — отметил Минниханов.

Маки Саллом с ним согласился. Обсудили планы по развитию отношений. В последние пару лет товарооборот между Сенегалом и Татарстаном держится на уровне 2 миллионов долларов в год. Этого, считают обе стороны, мало, нужно расти и развиваться.

"Наши предприятия будут выстраивать контакты для продвижения продукции Татарстана на рынок Западной Африки", — поделился Рустам Минниханов итогами встречи в своем телеграм-канале.