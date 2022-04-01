Жители Нижнекамска выступили с инициативой установить в республике автоматы с одноразовыми пакетами для уборки за домашними животными. Об этом пишет группа "Бюро городских решений".

Предложено разместить подобные автоматы на специальных площадках, на которых выгуливают собак, в парках и скверах, а потом продумать возможность поставить такие автоматы и на придомовых территориях.

"Их содержание может быть разным: состоять из пакетов, одноразовых перчаток, лопаток для сбора экскрементов. Такие меры будут дисциплинировать жителей, чтобы содержать в чистоте придомовые территории, газоны, тротуары", - сообщили жители.