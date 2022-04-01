В Казани закрылось первое антикафе "Циферблат". Оно прекратило работу полностью с 29 марта. После 10 лет вполне успешной работы заведение не смогло справиться с задачей деятельности на новом месте, да и санкции сыграли свою роль. Как сообщает "БИЗНЕС Online", владельца распродали и раздали имущество.

По словам одного из владельцев кафе Артема Болцуна, на решение о закрытии повлиял ряд факторов. Во-первых, цены на кофе взлетели вдвое из-за санкционного давления, а в формате заведения антикафе кофе посетителям давали бесплатно. Второй фактор - в ноябре заведение переехало на Дзержинского, и аудитория, привыкшая посещать кафе на Университетской, к новому месту просто не привыкла.

"В последнее время „Циферблат“ зарабатывал 800−1200 рублей в день. Сейчас все станут экономить на развлечениях, родители дают студентам меньше карманных денег, поток гостей уже сократился", — рассказал Болцун.

В таких условиях руководство посчитало дальнейшую работу бессмысленной. Но не исключается, что проект пройдет перезапуск, если найдется оптимальное помещение.