В Казани начался демонтаж парка аттракционов «Кырлай». На территории появились строительные вагончики, рабочие, техника. Хозяин парка - АО "Паркинвест", в компании комментировать начало работ по демонтажу аттракционов отказываются, сообщает "Бизнес Онлайн".

На территории парка уже работает техника. Колесо обозрения лишилось кабинки, у "Летающей тарелки" уже нет чаши и кресла, цепочная карусель лишилась сидений, разобран детский аттракцион "Детский рай". Всего в парке имеется 30 аттракционов.

Парк был открыт в 2004 году. Первоначально назывался он "Шурале", название сменилось в 2009 году.

По данным источников издания, на месте парка, вероятно, будет построена новая соборная мечеть.