Российский президент Владимир Путин подписал указ о новой, обещанной им, выплате на детей в возрасте от 8 до 17 лет. С сегодняшнего дня, с 1 апреля, начинается прием заявлений на выплату.

Ежемесячное пособие смогут получить семьи, в которых есть дети такого возраста, граждане РФ, постоянно проживающие на территории страны. При этом обязательное условие - нуждаемость, то есть размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения в регионе.

Соответственно, размер выплаты составит 50%, 75% или 100% прожиточного минимума в регионе - в зависимости от степени нуждаемости. Выплаты будут рассчитываться с 1 апреля, их выдача начнется с 1 мая.