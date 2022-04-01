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Фото: yaplakal.com

Путин подписал указ о новых выплатах на детей от 8 до 17 лет с 1 апреля

01.04.2022, 07:22 584 prokazan.ru
Российский президент Владимир Путин подписал указ о новой, обещанной им, выплате на детей в возрасте от 8 до 17 лет. С сегодняшнего дня, с 1 апреля, начинается прием заявлений на выплату.
 
Ежемесячное пособие смогут получить семьи, в которых есть дети такого возраста, граждане РФ, постоянно проживающие на территории страны. При этом обязательное условие - нуждаемость, то есть размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения в регионе.
 
Соответственно, размер выплаты составит 50%, 75% или 100% прожиточного минимума в регионе - в зависимости от степени нуждаемости. Выплаты будут рассчитываться с 1 апреля, их выдача начнется с 1 мая.
 
Дети Деньги Владимир Путин Законы
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7-летний мальчик, увидевший, как погибают родные, смог выбраться из разрушенного подвала в Мариуполе
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Мальчик, водочки нам принеси!: Возвращение Брата 2 в кинотеатрах Казани собрало аншлаг
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Пастухи нашли в поле за кладбищем на окраине города пакеты с кровавой биомассой
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Российский военный священник погиб при обстреле в двух километрах от Украины
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Спикер Госдумы Володин предложил сенатору, похоронившему Жириновского, пойти в отставку
12:48, 25.03.2022
Спикер Госдумы Володин опроверг смерть Жириновского, но признался, что состояние политика тяжелое
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На трассе пьяный дальнобойщик изнасиловал администратора бани
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Пьяные мамаши выгнали из такси двух девочек без одежды и обуви
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Сотрудник полиции придумывал и сообщал фейки о спецоперации на Украине
09:01, 25.03.2022
В Совбезе РФ заявили, что в стране больше нет ограничений для возврата смертной казни
05:00, 25.03.2022
После проверки на рынке сахара ФАС РФ возбудила дело против Магнита и Пятерочки
01:00, 25.03.2022
Муж выбросил с балкона трехмесячного щенка, поскольку он мешал ему ссориться с женой
00:01, 25.03.2022
Им помогли умереть: пропавших месяц тому назад мужа и жену обнаружили мертвыми в гараже
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Расстроенный любитель фастфуда обстрелял закрытый Макдоналдс
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РФ выплатит всем украинским пенсионерам и бюджетникам на освобожденных территориях по 10 тысяч
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Министр обороны Шойгу доложил Путину, как идет спецоперация РФ на Украине
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Российская модель журнала Playboy Лидия Пономарева умерла на 27-м году жизни
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Окатил бомжа хлоркой и выжег ему глаза: 20-летний парень превратил подъезд в филиал ада
10:22, 24.03.2022
Сознание потерял не сразу: мужчина, которого затянуло в станок по самое сердце, подал в суд
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Женщина потеряла в банкомате 350 тысяч, деньги ей возвращать банк отказался
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Об обмене пленными РФ и Украины, а также о погоде в Татарстане на апрель: Главное на утро 24 марта
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Пьяный отец до комы избил своего двухмесячного младенца
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В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
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«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью