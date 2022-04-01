Будет крутой поворот: Павел Глоба назвал два знака Зодиака, которым повезет с финансами в апреле

Советский и российский астролог Павел Глоба считает, что апрель 2022 года не будет слишком удачным в финансовом смысле, но для двух знаков он будет весьма благоприятным, правда, им придется потрудиться.

Овен

Овну предстоит большой объем работы, и стоит приготовиться к крутым поворотам карьеры. Не все будет даваться легко, не все будет спокойно и по плану. Придется с первых дней апреля смириться с тем, что планы рушатся, и все идет не так. Овны, которые смогут быть достаточно гибкими в таких условиях, уже к середине месяца решат свои финансовые вопросы самым благоприятным для себя образом.

Козерог

Для Козерога месяц достаточно стабильный, но это не значит, что не наступит финансового коридора возможностей. Козерогу стоит ждать новых предложений по работе, ему могут предложить интересные проекты. Рискните и согласитесь. Только кардинальные изменения смогут к середине месяца открыть влияние Меркурия и принести представителю знака шансы на обогащение.