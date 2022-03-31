Накануне около 16 часов вечера на лестничной площадке жилого дома в Набережных Челнах случилась трагедия: мужчина до смерти забил 74-летнего пенсионера, приняв его за бездомного.

По горячим следам полицейские задержали 30-летнего убийцу. Он пояснил, что увидел на лестничной площадке старика, и ему не понравилось, что "бомж облюбовал чужой подъезд".

Слово за слово, разгорелся конфликт. В итоге молодой мужчина, будучи пьяным, жестоко избил незнакомца.

Последний скончался на месте происшествия от тяжелых травм. Позднее выяснилось, что произошла тотальная ошибка: пенсионер был прописан в доме.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. которое привело к смерти человека". Свою вину подозреваемый не признал.