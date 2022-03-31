На празднование Дня Победы в Казани в этом году выделять более 41,8 миллиона рублей. Праздничный концерт проведут на двух государственных языках, он состоится на площади Тысячелетия и продлится несколько часов. На большие экраны выпустят трансляцию происходящего на сцене.
В "Пирамиде" пройдет торжественный прием с участием ветеранов. Для них накроют праздничный стол.
На основных площадках, а именно - в парке Победы, на Архангельском и Арском кладбищах пройдут мемориальные мероприятия.
Праздничный вечер завершится салютом продолжительностью 4 минуты.
В указанную сумму также входит праздничное украшение столицы Татарстана.