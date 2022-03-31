В Саратове кот по кличке Пузик не дал погибнуть своему хозяину во время пожара, а вот уже его самого пришлось спасать пожарным. Когда в квартире начался пожар, хозяин кота мирно спал. Животное было столь настойчивым, что смогло разбудить мужчину.

Пожарные рассказали, что после чудесного спасения кот сам чуть не погиб.

"На улице нас встретил хозяин квартиры, он сказал, что квартира в дыму, людей нет, но кот у него там остался. Мы зашли в квартиру, затушили очаг, площадь пожара составила всего 2 квадратных метра, разбили окно для проветривания. Кота я нашел почти сразу. Он лежал в углу, у него были судороги", - сообщил начальника дежурного караула 6 пожарно-спасательной части Дмитрий Маяков.

Около 20 минут ушло у пожарных на то, чтобы откачать кота при помощи кислорода из баллона. Хозяин квартиры стоял рядом и переживал за своего питомца. Пожарным он рассказал, что задремал у телевизора. А проснулся от того, что питомец настойчиво кусал и царапал его руки. И тут увидел, что квартира вся в дыму. Мужчина в панике выбежал наружу.

Сейчас Пузик находится на лечении в ветклинике, состояние его удовлетворительное, кот будет жить.