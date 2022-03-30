В Казани Вахитовский районный суд начал рассматривать дело о мошенничестве с автостраховками. Трое казанцев обвиняются в умышленной постановке ДТП с целью получения страховых выплат по ОСАГО. На скамье подсудимых оказались бывший сотрудник полиции Руслан Литфулин, студентка Лиана Ташбулатова и водитель Константин Соколов.

Следователи считают, что студентка обратилась к своему товарищу-полицейскому осенью 2020 года. Она рассказала, что разбила авто, но обстоятельства ДТП не позволяют ей получить страховку. Полицейский подумал и предложил инсценировать аварию, чтобы добиться выплат.

Полицейский организовал доставку автомобиля студентки на место на эвакуаторе. Подыскал водителя, который должен был стать вторым участником ДТП. Этим вторым оказался знакомый полисмена Соколов. В итоге они втроем подстроили ДТП в Лаишевском районе так, чтобы виновным оказался водитель Соколов. А полицейским, которые приехали на место, Литфулин рассказал, что он "свой", и может подтвердить факт аварии.

Ташбулатова обратилась в страховую компанию за возмещением причиненного ей ущерба в 381 тысячу рублей. Однако экспертное мнение показало, что подобные повреждения авто не могли образоваться при изложенных ею обстоятельствах.

Все трое подсудимых вину признали частично. Следующее заседание по делу назначено на середину апреля.