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Фото: tvc.ru

На себя посмотрите: китайцы после разговора с Байденом решили усилить поддержку России

21.03.2022, 10:49 2652 prokazan.ru
Председатель КНР Си Цзиньпин после телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом принял совсем не то решение, на которое рассчитывали США. Он заявил о сближении с Россией, сообщает РИА "Новости".
 
Переговоры лидеров выявили углубляющийся раскол между их позициями насчет спецоперации России на Украине.
 
Байден пытался убедить китайского коллегу использовать влияние Китая и повлиять на Путина, чтобы спецоперация была немедленно прекращена. Но вместо этого получил дипломатическое замечание от Китая, смысл которого простыми словами можно выразить фразой "На себя посмотрите".
 
После этого Китай решил сблизиться с РФ, чтобы вместе выступить против попыток Вашингтона остановить операцию РФ на Украине.
 
Разговор Байдена и Си Цзиньпина состоялся 18 марта.
Политика Новости России
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Как санкции отражаются на бензине и куда пропал сахар в магазинах: Главное на утро 15 марта
01:00, 15.03.2022
Илон Маск вызвал Путина на поединок, а на кон предложил поставить Украину
00:01, 15.03.2022
Украины не будет: губернатор Дегтярев начал публиковать пророчества Жириновского
21:00, 14.03.2022
Стоит ли казанцам скупать товары с прилавков и насколько Кадыров близок к Киеву: Главное на 14 марта
18:45, 14.03.2022
Обратная сторона санкций? Почему в США и Европе бензин в разы подорожал, а в России начал дешеветь
16:14, 14.03.2022
После конфликта на танцполе одна женщина откусила другой нос
15:06, 14.03.2022
Люди просто стояли на остановке: 23 человека пострадали и 20 погибли после обстрела Донецка
14:09, 14.03.2022
Начальник МЧС заставил подчиненных построить ему дом и отобрал у них часть премии
13:54, 14.03.2022
Угрожал, что убьет маму и сестренку: отец 10 лет насиловал дочь и заставлял обо всем молчать
13:14, 14.03.2022
Татарстанец-браконьер без сожалений убил вятского медведя за 180 тысяч рублей
10:38, 14.03.2022
Последний аргумент: молодой человек во время ссоры скинул девушку с балкона четвертого этажа
10:23, 14.03.2022
Задержанный рассказал, почему он убил московскую модель и спрятал ее тело в чемодан
09:56, 14.03.2022
Мы вас найдем: Кадыров заявил, что был в 20 километрах от Киева, а сейчас - еще ближе
09:09, 14.03.2022
Малыша спасают врачи: мать жестоко изрезала ножом своего двухлетнего сына
08:43, 14.03.2022
Мужчина пытался продать своей автомобиль: его застрелили и выбросили тело на трассу
08:36, 14.03.2022
Труп модели, пропавшей год назад, нашли в чемодане совсем в другом городе
15:13, 13.03.2022
Оперная дива Аида Гарифуллина вернулась в Россию и готовится к выступлению
05:00, 13.03.2022
Приготовьте лекарства: завтра на Землю обрушится мощнейшая магнитная буря
04:00, 13.03.2022
Двое мальчиков-младшеклассников стали жертвами педофила
01:00, 13.03.2022
Юморист Семен Слепаков покинул Россию
00:01, 13.03.2022
В РФ ожидается резкий всплеск угонов авто из-за нехватки запчастей
19:00, 12.03.2022
Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме, 113 человек - эвакуированы
11:36, 12.03.2022
Только встал - уже устал: врач объяснила, почему утренняя разбитость - это очень опасно
11:19, 12.03.2022
В Кремле оценили вероятность дефолта в России
10:21, 12.03.2022
Вымогал секс и деньги после расставания: мужчина шантажировал бывшую интимным видео
10:01, 12.03.2022
Один умер на месте, второй - в больнице: дети нашли старый снаряд и привели его в действие
09:41, 12.03.2022
Это неправильно: глава Instagram высказался о блокировке соцсети в России
09:31, 12.03.2022
Разгневанный гендиректор открыл стрельбу из окна из-за скамеек, которые покрасили в цвета Украины
09:09, 12.03.2022
Впечатляет: Минобороны показало карту территорий Украины, перешедших под контроль РФ
08:53, 12.03.2022
Прощай, Instagram: Роскомнадзор заблокирует доступ к соцсети, пользователям дали двое суток
05:00, 12.03.2022
Смертельные чувства: врач-онколог рассказал, какие наши эмоции могут вызвать рак
01:00, 12.03.2022
Какое зверство: один собаковод набросился на второго и прокусил ему обе руки
21:00, 11.03.2022
О работе общепита Татарстана ночью и срыве слушаний по Соборной мечети: Главное на 11 марта
19:00, 11.03.2022
У девушки взломали страницу в соцсетях и начали шантажировать ее интимными фото
16:01, 11.03.2022
Учителя технологии из коррекционной школы задержали за секс с ученицей: девочка пришла в полицию
15:06, 11.03.2022
Внук режиссера Никиты Михалкова попал в серьезное ДТП и госпитализирован
14:25, 11.03.2022
Терпела 8 лет: студентка пришла в полицию и заявила, что долгие годы ее домогается собственный папа
13:08, 11.03.2022
Facebook и Instagram временно разрешат призывы к насилию в отношении военных из России
12:28, 11.03.2022
Путин согласился с идеей привлекать на Украину добровольцев
09:15, 11.03.2022
Спецслужбы изучат странный обломок неизвестного происхождения, который появился в Новом Осколе
08:59, 11.03.2022
Украинка набросилась на девушку, говорившую с мамой по-русски
08:48, 11.03.2022
Умер один из «Отпетых мошенников» Том-Хаос Младший
06:00, 11.03.2022
Только терпение: экстрасенс Рзаев и астрологи Глоба и Володина рассказали, когда закончится кризис
05:00, 11.03.2022
Две полоски???: врач-уролог рассказал, как тест на беременность может указать на рак у мужчины
01:00, 11.03.2022
По совместительству: доставщика роллов и пиццы поймали на параллельной закладке наркотиков
00:01, 11.03.2022
Собаки притащили человеческий череп на оживленную городскую улицу
20:00, 10.03.2022
Дмитрий Медведев передал привет Макдоналдсу после приостановки его работы в России
19:00, 10.03.2022
Глава МИД РФ Лавров оценил вероятность начала ядерной войны
15:28, 10.03.2022
В Крыму разбился насмерть в угнанной машине наркодилер, которого искали в Татарстане
12:30, 10.03.2022
Минобороны РФ заявило, что в биолабораториях США на Украине проводили опыты с коронавирусом
11:24, 10.03.2022
Стоматолог сжег пациентке челюсть и навсегда обезобразил ее
11:08, 10.03.2022
Нервы на пределе: рабочие завода учинили массовую драку в столовой на обеденном перерыве
10:50, 10.03.2022
На чердаке исторического дома нашли 100-летние мумифицированные эмбрионы
10:26, 10.03.2022
Госдума рассмотрит вопрос об избавлении ряда семей от уплаты ЖКУ в полном объеме: кому повезет?
08:54, 10.03.2022
Актриса Елена Яковлева не может вывезти с Украины тело умершего отца, чтобы его похоронить
07:57, 10.03.2022
Министерство обороны РФ признало, что на Украине все-таки есть солдаты-срочники
07:00, 10.03.2022
Очередной скандал с начальником кладбища и задержанный, убежавший с оружием:Главное на утро 10 марта
07:00, 08.03.2022
Мужчина с порезанными ногами умер в машине скорой помощи
14:01, 06.03.2022
Компания Epic Games прекратила продажу видеоигр в России
13:39, 04.03.2022
Семье контрактника из Нижнекамска, погибшего на Украине, выплатят 7,4 млн рублей
21:00, 03.03.2022
Татарстанец угрожал женщинам битой, а две семьи на Украине расстреляли из танка: Главное на 3 марта
21:00, 02.03.2022
Звезда сериала хотел ограбить банк, а дилеры Apple в Татарстане закрываются: Главное на 2 марта
09:44, 27.02.2022
Официантка украла у вахтовика из Башкирии 108 тысяч рублей
13:27, 26.02.2022
Студента задержали за вывешенный флаг Украины в окне общежития
10:07, 23.02.2022
Задержанный за мошенничество глава адвокатской коллегии покончил с собой
11:19, 19.02.2022
Полиция накрыла подпольную порностудию
11:08, 19.02.2022
По больнице разгуливал врач с автоматом
16:42, 06.02.2022
Прокуратура начала проверка после гибели детей в пожаре
12:07, 05.02.2022
Полиция арестовала адвоката, который до смерти забил свою 88-летнюю маму
12:20, 23.01.2022
Водитель автобуса остановился на маршруте, чтобы совершить намаз
11:58, 22.01.2022
Школьник принес на занятия самодельные бомбы и устроил взрыв
11:34, 20.01.2022
Это обычный вирус, что его бояться?: Что жители Казани думают про пятую волну коронавируса
11:55, 07.01.2022
Четвероклассник умер в своей квартире при странных обстоятельствах
10:13, 07.01.2022
Мужчина обиделся на оскорбление, убил подругу и выбросил ее тело в колодец
12:06, 06.01.2022
Таксист избил женщину, которая не захотела платить ему вперед - перед поездкой
11:38, 05.01.2022
Подростки из детского дома угнали авто и попали в жесткое ДТП
09:03, 05.01.2022
Ребенок внезапно умер, играя во дворе с собакой
10:22, 01.01.2022
В туалете городского парка нашли женщину с перерезанным горлом
10:17, 25.12.2021
Много ел: хозяин дома убил голодного гостя и сам вызвал полицию
10:08, 25.12.2021
Женщина заблудилась во время метели и замерзла насмерть
12:19, 18.12.2021
Лицо вдребезги: подростки жестоко избили на улице взрослого мужчину, который шел с работы
14:10, 05.12.2021
Пожилая пациентка пожаловалась на издевательства санитарок в больнице
12:24, 05.12.2021
Найден труп 14-летней школьницы, которая накануне поссорилась с парнем
14:30, 04.12.2021
Женщина, пропавшая 4 года назад, найдена мертвой
11:38, 04.12.2021
Школьник умер после драки с одноклассником
10:54, 28.11.2021
Главный пристав региона вломился к беременной подчиненной со спецназом
09:41, 27.11.2021
Полиция арестовала депутата за изнасилование 14-летней девочки
11:59, 20.11.2021
Бывшего министра образования приговорили к 5 годам колонии за педофилию
11:56, 04.11.2021
Труп новорожденного в полиэтиленовых пакетах нашли в шкафу в квартире, его мать в тяжелом состоянии
11:55, 30.10.2021
ФСБ задержала студента, который угрожал расстрелять однокурсников и педагогов
11:52, 23.10.2021
Маленький ребенок получил пулевое ранение, находясь в больнице
12:37, 20.10.2021
11-летний житель Татарстана просто упал во дворе, но лишился ноги и теперь рискует лишиться жизни
12:39, 14.10.2021
Путин не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году
18:34, 13.10.2021
Названы причины COVID-19, при которых людям нужно вызвать «скорую»
17:58, 13.10.2021
В одной из московских школ произошла стрельба
03:34, 13.10.2021
Путин назвал главной проблемой России низкие зарплаты
18:54, 12.10.2021
В Чебоксарах женщина ударила ножом в шею водителя автобуса
13:42, 12.10.2021
Лидеров финансовой пирамиды Finiko этапировали из Казани в Москву
12:02, 12.10.2021
Вирусолог предложил ввести ежемесячный штраф за отказ от вакцинации от COVID-19
11:13, 18.09.2021
Дворники нашли завернутые в ковер человеческие кости
12:25, 16.09.2021
КАМАЗ заявил о повышении окладов работникам с октября
11:50, 16.09.2021
Росатом планирует построить в Набережных Челнах мусорный завод за 400 млн рублей
13:36, 11.09.2021
Мужчина задушил 8-месячную дочь своей сожительницы
09:48, 11.09.2021
Следователь сумел обмануть всех и сбежать с полученной взяткой в 3 миллиона рублей
15:01, 08.09.2021
Суд дал срок бойцу ММА Максу Топору за то, что тот заступился за девушек
14:05, 08.09.2021
Мужчина долго собирал арсенал мин времен войны, но не выдержал и сам сдал его полиции
13:00, 08.09.2021
Вызвал доктора: мужчина запер пришедшего на вызов врача-терапевта в квартире и порезал его
10:04, 08.09.2021
Хотела большой и чистой любви: молодую девушку жестоко изнасиловали после первого свидания
09:49, 08.09.2021
Российский диетолог рассказала, какая еда вызывает раннее старение
09:25, 08.09.2021
Опубликованы кадры из шалаша, в котором изнасиловали и убили двух десятилетних школьниц
12:04, 06.09.2021
Шойгу заявил о намерении построить в Сибири новые города и перенести туда столицу
11:15, 29.08.2021
В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
13:07, 28.08.2021
Подросток-байкер сбил семью с двумя детьми
12:23, 28.08.2021
Ребенок выпил бензин-растворитель и умер
11:36, 21.08.2021
Мужчина с ножом напал на работницу сауны и отобрал смехотворную сумму
09:52, 08.08.2021
Мужчину убили из-за 5 миллионов и спрятали тело в матрасе
08:45, 26.07.2021
Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
12:45, 21.07.2021
Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
10:04, 21.07.2021
Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
17:01, 29.06.2021
Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
11:21, 11.06.2021
Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
13:53, 08.06.2021
Убьют: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
12:17, 05.06.2021
Он жив: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
11:57, 04.06.2021
Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
11:33, 31.05.2021
Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
10:02, 31.05.2021
Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
13:45, 25.05.2021
Перестать экономить: активист рассказал, что может сделать новый глава Метроэлектротранса Казани
14:38, 21.05.2021
Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
18:01, 14.05.2021
Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
У нее бывают заскоки: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью