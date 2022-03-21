Председатель КНР Си Цзиньпин после телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом принял совсем не то решение, на которое рассчитывали США. Он заявил о сближении с Россией, сообщает РИА "Новости".

Переговоры лидеров выявили углубляющийся раскол между их позициями насчет спецоперации России на Украине.

Байден пытался убедить китайского коллегу использовать влияние Китая и повлиять на Путина, чтобы спецоперация была немедленно прекращена. Но вместо этого получил дипломатическое замечание от Китая, смысл которого простыми словами можно выразить фразой "На себя посмотрите".

После этого Китай решил сблизиться с РФ, чтобы вместе выступить против попыток Вашингтона остановить операцию РФ на Украине.

Разговор Байдена и Си Цзиньпина состоялся 18 марта.