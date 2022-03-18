В жестоком убийстве обвиняется житель Татарстана. Как рассказали в пресс-службе республиканского Следкома, летом прошлого года 23-летний татарстанец был на заработках в селе Туймазинского района в Башкирии. Там, употребив алкоголь, он украл у своего отца ключи от машины и поехал на ней в компании трех товарищей в Лениногорск.

По пути парень поссорился со своим 38-летним товарищем. Он избил старшего друга, отобрал у него мобильный телефон, связан и бросил в лесу. Спустя некоторое время молодой человек возвратился с одним из сопровождавших за побитым, но что-то пошло не так, и его избили снова, а потом скинули в реку и забрасывали камнями до тех пор, пока тот не прекратил всплывать.

Тело убитого с особой жестокостью нашли через месяц местные жители. Началось расследование, и было установлено, что телефон покойного до сих пор в сети, и пользуется им молодой парень из Татарстана, предполагаемый убийца.

Татарстанец сразу после задержания во всем признался.