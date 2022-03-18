В Татарстане мошенники, пользуясь всеобщим стрессом и кризисными ситуациями, начали по-новому (хорошо забытому старому) обманывать пенсионеров. Старикам говорят, что 100% скоро будет дефолт, а потому важно успеть именно сейчас поменять имеющиеся деньги.

Так женщина, представившаяся работницей ПФР, обвела на "полмиллиона" 87-летнюю жительницу Набережных Челнов.

В МВД Татарстана предупреждают, что следует быть более внимательным, и не доверять незнакомцам, которые говорят о грядущих экономических реформах на фоне санкций.