Жителей Татарстана предупредили о мошенниках, которые выдают себя за приставов. Преступники направляют выбранным жертвам на электронную почту письма от лица якобы ФССП об имеющемся долге с требованием срочного погашения. Об этом заявили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по РТ.

"Оборотни" угрожают, что арестуют счета и имущество, если долг не будет погашен. Человек переходит по ссылке, чтобы ознакомиться с деталями долга, но там оказывается вирус, позволяющий лже-приставам мгновенно получить доступ к персональным данным человека и реквизитам его банковской карты.

Настоящие приставы предупреждают, что никогда не действуют подобным образом, и переходить по ссылкам не следует. Также стоит насторожиться, если пришло письмо, в теме которого есть слова "открой", "прочитай", "ознакомься", а также с темами, связанными с долгами, финансами и банками. Также ссылки не должны быть длинными или созданные при помощи сервисов сокращения ссылок: bit.ly, tinyurl.com и тому подобных. Необходимо знать официальные сайты приставов России.

Настоящие приставы не отправляют писем на электронные адреса, они могут направить документ почтой обычной или же воспользоваться для оповещения порталом Госуслуг.