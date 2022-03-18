В Татарстане вскоре может существенно подорожать питание в кафе и ресторанах. Рестораторы из Казани уже заявили, что поставщики продуктов подняли цены на 35%, и в таких условиях остается либо сократить меню, либо тоже поднять цены для посетителей, сообщает "БИЗНЕС Online".

Сообщается, что подорожали и импортные товары, и отечественные, причем, даже местного производства.

По заявлению ресторатора Раиса Валеева (заведения "Грузинские истории", "Дадиани", Tutto), санкции потребовали заменять продукты импортные на российские аналоги, что не всегда правильно. И скоро в ресторанах, заявил Валеев, могут вообще исчезнуть некоторые позиции, к которым посетители уже привыкли.

Трудности возникают у заведений, которые специализируются на приготовлении морепродуктов. Импортные продукты моря подорожали на 35%.

О росте цен на местные продукты заявил глава казанской сети "Пит и Поль" Роман Махлин. По его словам, говядина и курятина выросли на 15-20%.

"Это не может не отразиться на розничных ценах, потому что маржинальность продуктов низкая. Будем пересматривать цены, а где-то сдерживать, чтобы не потерять спрос. Мы зависим от поставщиков, не говоря уже об импортных товарах вроде кофе", — рассказал Махлин.

При этом все рестораторы согласны с тем, что резко и прямо сейчас повышать цены нельзя, ведь общество и так находится в состоянии стресса.