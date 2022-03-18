Бывшему главе ФСС РТ Павлу Лоханову, которого обвиняют в крупной взятке, суд отказал в возвращении из СИЗО домой, к жене и пятерым детям. Московский районный суд Казани принял решение продлить арест Лоханову до 24 мая, отклонив просьбу о замене меры пресечения на домашний арест. Жена Лоханова, услышав вердикт, упала в обморок прямо в зале суда, сообщает "Реальное время".

В суд пришлось вызвать скорую помощь. Медики оказали жене подсудимого первую помощь, госпитализировать ее не потребовалось.

Павел Лоханов в суде мотивировал свою просьбу перейти под домашний арест так:

"Даже если я совершил неправомерный поступок, неужели это в одночасье делает меня матерым уголовником?" — возмутился подсудимый, комментируя позицию прокуратуры в части доводов, что он может продолжить заниматься преступной деятельностью и скрыться.

"Я уже безработный. Куда я могу скрыться, если у меня пятеро детей и моя супруга уже 170 дней одна заботится о них и находится на грани морального и физического истощения... Хочу оказаться дома, чтобы оказать ей помощь и вывести из депрессии моих детей. Неужели с учетом 21 года, что я отдал служению отечеству, я не заслужил?"...

По версии следствия, в сентябре прошлого года Лоханов получил крупную взятку в размере 2,4 миллиона рублей как часть от запрашиваемых им 4 миллионов за помощь компании-поставщику по защите от арбитражного иска ФСС на 14 миллионов. Вину подсудимый не признает.