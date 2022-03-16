40 дней воздержания: Врач из Казани рассказала, как правильно питаться во время поста

На прошлой неделе у православных начался Великий пост перед Пасхой. Он начался 7 марта и будет продолжаться вплоть до 23 апреля (24 апреля в воскресенье празднуется Пасха). Пост предполагает отказ от мяса, молока, яиц и многих других привычных нам и ежедневно употребляемых продуктов. Единственное послабление - то, что в некоторые дни разрешается есть рыбу.

Впрочем, несмотря на такие строгие ограничения в питании, многие стараются держать пост. Как сделать это без вреда для здоровья? Об этом корреспондент Prokazan поговорила с врачом - гастроэнтерологом, заведующей гастроэнтерологическим отделением городской клинической больницы 7 Казани Дилярой Исхаковой.

САМОЧУВСТВИЕ ВО ВРЕМЯ ПОСТА

Некоторые верующие отказываются от поста из опасения, что без мясной и молочной пищи им будет не хватать сил. Конечно, это не исключено. Однако сам по себе пост отнюдь не означает, что человек обязательно ощутит какие-то изменения в самочувствии. Здесь все во многом зависит от того, правильно ли человек подбирает свой рацион. И, более того, некоторые люди во время поста чувствуют себя даже лучше.

“Если у человека значительно снижено потребление калорий и белков, это может привести к уменьшению выносливости. Но если питание сбалансированное, если оно содержит достаточное количество белков, жиров, а не одни только углеводы, если еда сытная, то, в принципе, физические нагрузки переносятся нормально”, - говорит Исхакова.

На фото: Диляра Исхакова. Фото предоставлено Дилярой Исхаковой

Причем самочувствие во время поста во многом зависит от того, как человек питался до него.

“Если у человека и вне поста разнообразное питание, его пищеварительная система привыкла к разным продуктам и может хорошо переваривать как животный, так и растительный белок, большое количество масел. В этом случае при посте он может никаких изменений и не ощущать”, - отмечает Исхакова.

А у кого-то от поста самочувствие даже улучшается, говорит диетолог. И это вполне объяснимо с медицинской точки зрения: в этот период снижается нагрузка животным белком, которые труднее переваривается. Что и отражается на самочувствии.

РЕАКЦИЯ ОРГАНИЗМА НА СМЕНУ ПИТАНИЯ

Но если те, кто до поста питался разнообразно, могут легко перенести смену режима рациона, то тем, у кого упор в питании был на мясную и молочную пищу, приходится сложнее.

“Во время поста в пищи увеличивается содержание растительных продуктов - это овощи, различные каши и бобовые. Если человек потреблял много этих продуктов вне поста, то особых изменений не происходит, потому ферментные системы уже привыкли. А если питание было в основном белковое, мясное, то им придется перестраиваться. Это касается работы поджелудочной железы, желчного пузыря. И в таком случае, например, большое количество овощей и бобовых может вызвать вздутие живота, повышенное газообразование”, - отметила Исхакова.

Фото: Wday.ru

Для того, чтобы минимизировать нежелательную реакцию организма на смену рациона при ухудшении самочувствия диетолог рекомендует:

- Принимать пищеварительные ферменты. Причем здесь есть такой тонкий момент: они могут быть и животного, и растительного происхождения

- Добавлять в пищу лимонный сок или небольшое количество уксуса для того, чтобы облегчить переваривание растительных белков.

- Употреблять ферментированные продукты, содержащие полезные бактерии (такие как, например, квашеная капуста) для поддержания микрофлоры.

КАК ПИТАТЬСЯ ВО ВРЕМЯ ПОСТА

Как мы уже выяснили, чтобы хорошо себя чувствовать во время поста, нужно правильно питаться. Диетолог рекомендует употреблять в это время такие продукты:

- Бобовые: чечевица, фасоль, горох, бобы, нут

В них содержится много белка. При грамотном приготовлении они неплохо переносятся

- Орехи

“Большое количество орехов употреблять тяжеловато, поскольку они очень жирные. Поэтому, чтобы облегчить усвоение орехов, можно их предварительно вымачивать их ночью в холодной воде - тогда из них выходят вещества, препятствующие усвоению полезных веществ, и они легче переносятся”, - советует Исхакова.

- Авокадо

- Оливки

- Оливковое масло

- Масла, содержащие омега-3 кислоты. К ним относится, например, льняное (оно обязательно должно быть свежим)

КАК НЕ ПЕРЕЕДАТЬ В ПОСТ

При отсутствии привычных молочных и мясных продуктов человек может начать переедать. Во избежание этого диетолог рекомендует употреблять такие продукты, которые содержат достаточное количество жиров, - они дают чувство сытости. Это авокадо, орехи, оливки и др.

Фото: LAFOY

КОГДА ЧЕЛОВЕКУ НЕЛЬЗЯ ПОСТИТЬСЯ

Пост противопоказан:

- Людям с хроническими заболеваниями пищеварительной системы, такими как холецистит, панкреатит

Хотя и здесь возможны исключения.

“Но и при заболеваниях пищеварительной системы некоторые люди могут неплохо переносить пост”, - говорит Исхакова. - “Особенно при приеме пищеварительных ферментов”.

При этом диетолог предупреждает, что при проблемах с пищеварительной системой нежелательно есть жареную пищу.

- Людям, которые недавно перенесли операцию на желчном пузыре.

Кроме того, любому постящемуся важно и прислушиваться к своему собственному организму. Поскольку организм у каждого реагирует на такой режим питания индивидуально. Даже если у вас нет каких-то явных проблем с пищеварительной системой, но с того момента, как вы начали поститься, появились какие-то неприятные симптомы (боль в животе, вздутие, изжога, тошнота, рвота, изменение стула), это “звоночек”. Наличие таких симптомов - это тоже противопоказание к посту, говорит Исхакова. Если ваш организм так тяжело переносит смену рациона, в вашем конкретном случае пост держать не нужно.