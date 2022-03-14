Полиция в Кировской области расследует убийство медведя. Туша животного была найдена недалеко от деревни Осиновка в 60 километрах от Кильмези. По изъятым из туши пулям удалось установить тип оружия, а обследование места происшествия показало, что спящего мишку поднял из берлоги охотничий пес.

Нашли и браконьера - им оказался 58-летний житель Татарстана. Мужчина сначала пытался объяснять, что вообще охотился на кабана и имеет лицензию. А мишку принял за кабана по чистой случайности. Но предварительное расследование не подтвердило эту версию. Возбудили уголовное дело по факту незаконной охоты.

Сейчас мужчина во всем признался, возместил государству ущерб в размере 180 тысяч. Но это не освобождает его от ответственности. Расследование продолжается.