Гениями рождаются: Известна группа крови людей, дети которых будут обладать острым умом

Выяснилось, что на умственные способности следующего поколения влияет не только генетика, но и группа крови родителей. Исследования показали, что дети обладателей одной группы крови появляются на свет с острым умом.

Оказывается, у людей с первой группы крови рождается гениальное потомство. Носители данного типа крови и сами обладают творческим мышлением и превосходной смекалкой. Это часто наследуют и их дети.

Они с младенчества результативны в развитии, в учебе. Легко познают информацию и схватывают все на лету. Такие люди в дальнейшем без труда ориентируются в разных сферах деятельности, что содействует их успеху в данных направлениях. Ребенок с первой группой крови может стать как ученым или врачом, так и артистом.