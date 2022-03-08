Известный российский астролог Василиса Володина предупредила россиян о том, что наступивший март будет довольно опасным месяцем. Многие сферы жизни будут под угрозой.

О личном

По словам Володиной, особое положение Венеры в марте приведет к обострениям личных отношений между партнерами. Негативные эмоции могут переполнять, появится ревность. И даже гармоничные пары, которые вместе давно и друг в друге уверены, могут скатиться до скандалов из-за мелочей.

Опасность личных драм возрастать будет постепенно, к концу месяца достигнет пика, после чего все успокоится, и отношения вернутся к прежнему руслу, если, конечно, в марте их удастся сохранить.

Но в этом есть и положительная сторона, говорит Василиса Володина: те пары, которые стойко выдержат испытания Венерой в марте, смогут укрепить свои отношения, сделать свою семью более надежной.

О деньгах

Финансовые риски в марте будут особо сильными в начале месяца, до 12-13 числа. Именно в это время активизируются мошенники. Любые предложения с обещанием последующего роста капитала или быстрого обогащения могут оказаться обманом, предупреждает Володина.

Вторая половина будет более благоприятной финансово, но терять бдительность ни в коем случае нельзя.

О здоровье

Март, считает Володина, опасен и для нашего здоровья. И дело не в часто меняющейся погоде и сырости, а в том, что Луна попадает в первый месяц весны в созвездие Рыб. По мнению Володиной, это может нарушить психологический баланс, высока вероятность нервных срывов, обострения психических болезней.

Всем стоит больше гулять, нормально питаться, избегать алкоголя.

В конце марта, говорит астролог, ситуация наладится, и вероятность травм и заболеваний снизится.