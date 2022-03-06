Автозак с задержанными на несанкционированной акции попал в ДТП

Сегодня, 6 марта, в ДТП попал автозак с задержанными на несанкционированной акции в центре Москвы на пересечении Комсомольского проспекта и Хамовнического вала, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По сообщению органов, авария с участием автобуса ГУМВД, который двигался с сиреной и маяками, произошла около 15.10. Из 29 человек, находящихся в машине, пострадало девять человек, трое полицейских и шесть задержанных.

"На момент ДТП в автобусе находились 29 человек, из которых пять сотрудников полиции и задержанные за участие в несанкционированном мероприятии граждане. По предварительным данным, девять участников ДТП получили легкие ушибы: три сотрудника полиции и шестеро граждан", - сказали в пресс-службе.

Сейчас на месте работают правоохранительные органы.